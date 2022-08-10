Duy Beni Dizisinin Ekim’i İpli, Yeşil Bikinisiyle Fiziğini Kanıtladı! Dizideki Halinden Eser Yok; Çekiciliğini Konuşturunca Olanlar Oldu! “Yandı Buralar Ekim Hanım!”

Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisi, her bölümüyle milyonlarca kişiyi ekran başına kilitliyor. Dizideki Ekim karakteri ise en çok sevilen karakterler arasında yerini alıyor. Çalışkan oluşu ve kavrama gücü olan Ekim karakteri, sınıfındaki diğer isimlerinse en nefret ettiği isim oluyor. Ekim karakteriyle milyonlara kendisini bir kez daha gösteren Rabia Soytürk, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşımla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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