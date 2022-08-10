- 10 Ağu 2022 - 13:39 G: 10 Ağu 2022 - 13:53

Duy Beni Dizisinin Ekim’i İpli, Yeşil Bikinisiyle Fiziğini Kanıtladı! Dizideki Halinden Eser Yok; Çekiciliğini Konuşturunca Olanlar Oldu! “Yandı Buralar Ekim Hanım!”

Star TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk; ipli, yeşil bir bikini giyerek akılları başlardan aldı götürdü. Dizideki liseli genç kız hayat veren Rabia Soytürk’ün bu halleri resmen çekiciliğini konuşturmasına neden oldu. Hayranlarından arka arkaya “Yandı buralar Ekim Hanım” yorumlarını alan Rabia Soytürk, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisi, her bölümüyle milyonlarca kişiyi ekran başına kilitliyor. Dizideki Ekim karakteri ise en çok sevilen karakterler arasında yerini alıyor. Çalışkan oluşu ve kavrama gücü olan Ekim karakteri, sınıfındaki diğer isimlerinse en nefret ettiği isim oluyor. Ekim karakteriyle milyonlara kendisini bir kez daha gösteren Rabia Soytürk, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşımla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Ağu 2022 - 13:39 Ankara- Yaşam

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