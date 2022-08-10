Arka Sokaklar Dizisinden Beyin Yakan Haber! Şevket Çoruh’u Çıkarıp Yerine Öyle İsimleri Getirdiler Ki… 17. Sezon İçin İmzalar Atıldı!

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Arka Sokaklar dizisi, yeni sezon öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu sene ekranlara gelecek olan 17.sezonu için sete girmeye başlamış olan Arka Sokaklar dizisinden ayrılan isimlerin yerine beş yeni isim geldi. Birbirinden ünlü isimler ile anlaşan Arka Sokaklar dizisi, yeni oyuncularını tanıttı! Peki, Arka Sokaklar dizisinden hangi oyuncular çıktı? Arka Sokaklar dizisine hangi oyuncular girdi? Arka Sokaklar dizisi Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova hangi karakteri canlandırıyor? İşte, detaylar…

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