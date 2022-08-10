ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor!
Ucuzluk denilince akla ilk gelen zincir marketlerden olan Şok, yaygın market ağı ile ekonomik alışverişi tüm müşterilerine sunmaya devam ediyor. Yaptığı indirimlere bir yenisini daha ekleyen Şok market ise temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde indirime gitti. İşte merak edilen Şok market indirimli ürünleri ve listesi.
Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler nedeni ile akaryakıttan teknolojik ürünlere, giyimden gıdaya kadar hemen hemen her ürünün etiket fiyatlarında artışlar görülmekte. Özellikle de gıda ile birlikte temizlik ve kişisel bakım ürünleri de pahalanmakta. İthal ürünlerinde oldukça söz konusu olduğu temizlik ve kişisel bakım ürünleri ise ağırlıklı olarak kurlardan etkilenmekte. Ülkemizde de Dolar ve Euro kurlarının günden güne yükselmesi nedeni ile bu ürünler zam üstüne zam almakta. Hal böyle iken yaptığı indirimler ile vatandaşların gönlünde taht kuran Şok market talepleri dikkate alarak temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünlerinde indirime gitti. İşte merakla beklenen Şok marketin temizlik ve kişisel bakım ürünlerindeki inanılmaz indirimleri.
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10 Ağu 2022 - 14:14 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.