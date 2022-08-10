ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor!

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler nedeni ile akaryakıttan teknolojik ürünlere, giyimden gıdaya kadar hemen hemen her ürünün etiket fiyatlarında artışlar görülmekte. Özellikle de gıda ile birlikte temizlik ve kişisel bakım ürünleri de pahalanmakta. İthal ürünlerinde oldukça söz konusu olduğu temizlik ve kişisel bakım ürünleri ise ağırlıklı olarak kurlardan etkilenmekte. Ülkemizde de Dolar ve Euro kurlarının günden güne yükselmesi nedeni ile bu ürünler zam üstüne zam almakta. Hal böyle iken yaptığı indirimler ile vatandaşların gönlünde taht kuran Şok market talepleri dikkate alarak temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünlerinde indirime gitti. İşte merakla beklenen Şok marketin temizlik ve kişisel bakım ürünlerindeki inanılmaz indirimleri.

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