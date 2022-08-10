- 10 Ağu 2022 - 14:14

ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor!

Ucuzluk denilince akla ilk gelen zincir marketlerden olan Şok, yaygın market ağı ile ekonomik alışverişi tüm müşterilerine sunmaya devam ediyor. Yaptığı indirimlere bir yenisini daha ekleyen Şok market ise temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde indirime gitti. İşte merak edilen Şok market indirimli ürünleri ve listesi.

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler nedeni ile akaryakıttan teknolojik ürünlere, giyimden gıdaya kadar hemen hemen her ürünün etiket fiyatlarında artışlar görülmekte. Özellikle de gıda ile birlikte temizlik ve kişisel bakım ürünleri de pahalanmakta. İthal ürünlerinde oldukça söz konusu olduğu temizlik ve kişisel bakım ürünleri ise ağırlıklı olarak kurlardan etkilenmekte. Ülkemizde de Dolar ve Euro kurlarının günden güne yükselmesi nedeni ile bu ürünler zam üstüne zam almakta. Hal böyle iken yaptığı indirimler ile vatandaşların gönlünde taht kuran Şok market talepleri dikkate alarak temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünlerinde indirime gitti. İşte merakla beklenen Şok marketin temizlik ve kişisel bakım ürünlerindeki inanılmaz indirimleri.

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10 Ağu 2022 - 14:14 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor! mask
Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor!
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor! mask
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor!
Bim Marketlerden Dev İndirim! Kaşar Peynirleri, Yoğurtlar, İç Çamaşırlarında Fiyatlar Düştü! 18,50 TL, 22,50 TL, 42,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Görenler Koşa Koşa Bim’e Gidiyor! mask
Bim Marketlerden Dev İndirim! Kaşar Peynirleri, Yoğurtlar, İç Çamaşırlarında Fiyatlar Düştü! 18,50 TL, 22,50 TL, 42,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Görenler Koşa Koşa Bim’e Gidiyor!
Şok Market’ten Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirim! Aşurelik Bakliyat ve Temizlik Ürün Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! mask
Şok Market’ten Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirim! Aşurelik Bakliyat ve Temizlik Ürün Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı!
A101’den Dev İndirim! Makarna, Salçası, Baharatlar ve Bakliyat Fiyatları Düştü! 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’ye Geriledi! İşte O Aktüel Ürünler... mask
A101’den Dev İndirim! Makarna, Salçası, Baharatlar ve Bakliyat Fiyatları Düştü! 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’ye Geriledi! İşte O Aktüel Ürünler...
Migros İndirim Bombasını Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jeli Fiyatları Düştü! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Satılıyor! mask
Migros İndirim Bombasını Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jeli Fiyatları Düştü! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Satılıyor!
Carrefoursa Market Ayçiçek Yağlarında Resti Çekti! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Orkide, Yudum, Biryağ... 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Düştü mask
Carrefoursa Market Ayçiçek Yağlarında Resti Çekti! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Orkide, Yudum, Biryağ... 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Düştü
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
BİM Market’ten Aşurelik Ürünlerde İnanılmaz İndirim! Ceviz, Fındık, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Kuru Üzüm, Fasulye Fiyatları Yere Çakıldı Kaldı! 13,75 TL, 14,50 TL, 19,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Bomba İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
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Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor! mask
Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor!
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