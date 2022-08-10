- 10 Ağu 2022 - 14:19 G: 10 Ağu 2022 - 14:24

Masterchef Mehmet Şef’in Annesini Gören Donup Kalıyor! “Şefim Kendisini Doğurmuş!” Tek Bir Paylaşımla Sosyal Medyayı Zangır Zangır Salladı!

Mehmet Yalçınkaya’nın annesini görenler ise, benzerlik karşısında şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Mehmet Yalçınkaya’nın annesi kim? İşte Müstakbel annesi ile ilgili merak edilenler ve Mehmet şef detayları...

TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliğini üstlenen dünyaca ünlü Türk şef Mehmet Yalçınkaya, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sıkça gündem olur hale geldi. Geçtiğimiz gün bir paylaşım daha gerçekleştiren MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi, annesini paylaştı. Mehmet Yalçınkaya’nın annesini görenler ise, benzerlik karşısında şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Mehmet Yalçınkaya’nın annesi kim? Mehmet Yalçınkaya’nın annesi ünlü mü? İşte, detaylar…

10 Ağu 2022 - 14:19 - Masterchef Türkiye 2022

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