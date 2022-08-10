Arka Sıradakiler Dizisinin İbo’sundan Titreten Değişim! Yıllar Ona Öyle Bir Şey Yapmış Ki… “Sana Ne Olmuş İbo!” Gören Tanıyamıyor…
Sosyal medyada replikleri ile anılan Arka Sıradakiler dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan İbo karakterine hayat veren Fırat Çöloğlu ise, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Fırat Çöloğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
FOX TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkan ve yayınlandığı döneme adeta damgasını vuran Arka Sıradakiler dizisi, 2007 senesinde yayınlanmasına rağmen akıllara kazınan replikleri ile hala unutulmadı. Bunca yıl sonra bile sosyal medyada replikleri ile anılan Arka Sıradakiler dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan İbo karakterine hayat veren Fırat Çöloğlu ise, yıllar sonra ortaya çıktı. Peki, Arka Sıradakiler dizisinin İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali nasıl? Arka Sıradakiler dizisinin İbo’su Fırat Çöloğlu, şimdi ne yapıyor? Fırat Çöloğlu nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…
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10 Ağu 2022 - 14:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.