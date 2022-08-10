MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür!
Son zamanlarda kaliteli ürünlere getirdiği indirimler ile popülerliğini daha da artırmayı başaran Migros market yine çok şık bir indirime imza atarak birçok üründe indirime gitti. İşte merak edilen Migros marketlerdeki indirim yağmuruna tutulmuş ürünler.
Son zamanlarda birçok zam uygulanan üründe yaptığı indirimler ile yok satmaya devam eden Migros dev bir indirim daha gerçekleştirdi. Onlarca üründe indirime giden Migros’un kampanyalı ürün listesi ve fiyatları ise şu şekilde.
Sek Süt 1 litre: 16,50 TL
Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri kg: 125,90 TL
Tat Domates Salçası 710 gram: 20,90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 3 litre: 99,50 TL
Eker Yarım Yağlı Kaymaksız Yoğurt 1,5 kg: 25,95 TL
Sofia Tuvalet Kâğıdı 32’li: 129,90 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 3 litre: 119,50 TL
Torku Sucuk 225 gram: 57,90 TL
Banat Renkli Mikrofiber Temizlik Bezi 5’li: 50,94 TL
Fary Hepsi Bir Arada Kokulu 70 Kapsül 946 gram: 131,80 TL
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10 Ağu 2022 - 16:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.