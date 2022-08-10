MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür!

Son zamanlarda birçok zam uygulanan üründe yaptığı indirimler ile yok satmaya devam eden Migros dev bir indirim daha gerçekleştirdi. Onlarca üründe indirime giden Migros’un kampanyalı ürün listesi ve fiyatları ise şu şekilde.

Sek Süt 1 litre: 16,50 TL

Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri kg: 125,90 TL

Tat Domates Salçası 710 gram: 20,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 litre: 99,50 TL

Eker Yarım Yağlı Kaymaksız Yoğurt 1,5 kg: 25,95 TL

Sofia Tuvalet Kâğıdı 32’li: 129,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 3 litre: 119,50 TL

Torku Sucuk 225 gram: 57,90 TL

Banat Renkli Mikrofiber Temizlik Bezi 5’li: 50,94 TL

Fary Hepsi Bir Arada Kokulu 70 Kapsül 946 gram: 131,80 TL

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