- 10 Ağu 2022 - 16:18

MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür!

Son zamanlarda kaliteli ürünlere getirdiği indirimler ile popülerliğini daha da artırmayı başaran Migros market yine çok şık bir indirime imza atarak birçok üründe indirime gitti. İşte merak edilen Migros marketlerdeki indirim yağmuruna tutulmuş ürünler.

Son zamanlarda birçok zam uygulanan üründe yaptığı indirimler ile yok satmaya devam eden Migros dev bir indirim daha gerçekleştirdi. Onlarca üründe indirime giden Migros’un kampanyalı ürün listesi ve fiyatları ise şu şekilde.

Sek Süt 1 litre: 16,50 TL

Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri kg: 125,90 TL

Tat Domates Salçası 710 gram: 20,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 3 litre: 99,50 TL

Eker Yarım Yağlı Kaymaksız Yoğurt 1,5 kg: 25,95 TL

Sofia Tuvalet Kâğıdı 32’li: 129,90 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 3 litre: 119,50 TL

Torku Sucuk 225 gram: 57,90 TL

Banat Renkli Mikrofiber Temizlik Bezi 5’li: 50,94 TL

Fary Hepsi Bir Arada Kokulu 70 Kapsül 946 gram: 131,80 TL

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10 Ağu 2022 - 16:18 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak! mask
A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak!
ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor!
Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor! mask
Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor!
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor! mask
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor!
Bim Marketlerden Dev İndirim! Kaşar Peynirleri, Yoğurtlar, İç Çamaşırlarında Fiyatlar Düştü! 18,50 TL, 22,50 TL, 42,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Görenler Koşa Koşa Bim’e Gidiyor! mask
Bim Marketlerden Dev İndirim! Kaşar Peynirleri, Yoğurtlar, İç Çamaşırlarında Fiyatlar Düştü! 18,50 TL, 22,50 TL, 42,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Görenler Koşa Koşa Bim’e Gidiyor!
Şok Market’ten Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirim! Aşurelik Bakliyat ve Temizlik Ürün Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! mask
Şok Market’ten Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirim! Aşurelik Bakliyat ve Temizlik Ürün Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı!
A101’den Dev İndirim! Makarna, Salçası, Baharatlar ve Bakliyat Fiyatları Düştü! 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’ye Geriledi! İşte O Aktüel Ürünler... mask
A101’den Dev İndirim! Makarna, Salçası, Baharatlar ve Bakliyat Fiyatları Düştü! 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’ye Geriledi! İşte O Aktüel Ürünler...
Migros İndirim Bombasını Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jeli Fiyatları Düştü! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Satılıyor! mask
Migros İndirim Bombasını Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jeli Fiyatları Düştü! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Satılıyor!
Carrefoursa Market Ayçiçek Yağlarında Resti Çekti! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Orkide, Yudum, Biryağ... 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Düştü mask
Carrefoursa Market Ayçiçek Yağlarında Resti Çekti! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Orkide, Yudum, Biryağ... 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Düştü
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