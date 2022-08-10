- 10 Ağu 2022 - 22:49 G: 10 Ağu 2022 - 23:20

Deniz Seki Ortalığı Resmen İnim İnim İnletti! Böyle Bir Fotoğraf Yok, Görenlerin Resmen Ağızları, Ayaklarına Kadar Açıldı! “Sapık Damgası”

Son zamanlarda ciddi bir şekilde kilo veren ve verdiği kilolarla birlikte zaten ardı ardına fotoğraf paylaşan ve bu sürede de paylaşımlarından takipçilerini mahrum bırakmayan Deniz Seki, resmen küllerinden doğarak ortalığı yangın yerine çevirdi.

Tam 51 yaşında olan ve yaşına rağmen 18’lik kızları aratmayan Deniz Seki, bu kez de yırtmaçlı paylaşımıyla ortalığı ayağa kaldırdı. 36 bedene kadar düşerek Dünya üzerinde görülemeyecek kadar büyük bir başarı altına imza atan ve bu başarısıyla milyonlar tarafından resmen takdir edilen; ayrıca kilolu herkese örnek olan Deniz Seki artık Photoshop kullanmayı da bırakacak gibi duruyor.

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10 Ağu 2022 - 22:49 Ankara- Yaşam

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