Deniz Seki Ortalığı Resmen İnim İnim İnletti! Böyle Bir Fotoğraf Yok, Görenlerin Resmen Ağızları, Ayaklarına Kadar Açıldı! “Sapık Damgası”

Tam 51 yaşında olan ve yaşına rağmen 18’lik kızları aratmayan Deniz Seki, bu kez de yırtmaçlı paylaşımıyla ortalığı ayağa kaldırdı. 36 bedene kadar düşerek Dünya üzerinde görülemeyecek kadar büyük bir başarı altına imza atan ve bu başarısıyla milyonlar tarafından resmen takdir edilen; ayrıca kilolu herkese örnek olan Deniz Seki artık Photoshop kullanmayı da bırakacak gibi duruyor.

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