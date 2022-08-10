Nihat Doğan’ın Düğünden Öyle Görüntüler Geldi ki, Dünya Böyle Bir Düğün Görmedi! Eşi Arzu’nun 3 Aylık Hamile Olduğu Büyük Bir İddia Konusuyken Neler Neler..

Bugüne kadar kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Doğan, yıllardır kariyeri haricinde her şeyle gündemde. Özellikle Seda Sayan ile yaşadığı aşkla gündemden asla düşmeyen Doğan, bu kez de İranlı bir hayranıyla sürpriz bir şekilde evlenerek magazin dünyasında resmen bombalar patlatmıştı.

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