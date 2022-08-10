10 Ağu 2022 - 23:08 Güncelleme: 10 Ağu 2022 - 23:26
Nihat Doğan’ın Düğünden Öyle Görüntüler Geldi ki, Dünya Böyle Bir Düğün Görmedi! Eşi Arzu’nun 3 Aylık Hamile Olduğu Büyük Bir İddia Konusuyken Neler Neler..
Nihat Doğan’ın düğünden gelen skandal görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. 1994 yılında müzik dünyasına giren Nihat Doğan; Kırdın Kalbimi şarkısıyla şaşkına çevirmişti ve o dönem en sevilen insanlardan biri olmuştu.
Bugüne kadar kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Doğan, yıllardır kariyeri haricinde her şeyle gündemde. Özellikle Seda Sayan ile yaşadığı aşkla gündemden asla düşmeyen Doğan, bu kez de İranlı bir hayranıyla sürpriz bir şekilde evlenerek magazin dünyasında resmen bombalar patlatmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.