- 10 Ağu 2022 - 23:30 G: 10 Ağu 2022 - 23:38

Mine Tugay Tekrardan Tir Tir Titretti! Yaşına Rağmen Bu Hali Herkesin Kalp Atışını +120 bpm’e Çıkarttı! “Ne Yapıyorsun Tugay?”

Mine Tugay, paylaştığı son fotoğraflarla sosyal medyanın 1 numaralı gündemi haline geldi. Son paylaştığı fotoğrafla Twitter, Instagram, Facebook ve birçok sosyal medya platformunda adı en çok konuşulan isim Tugay oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta olan oyuncu Mine Tugay, sık sık günlük hayatından kesitler paylaşırken Instagram’da takipçi kitlesini git gide büyütmeye devam ediyor.

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10 Ağu 2022 - 23:30 Ankara- Yaşam

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