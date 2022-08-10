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10 Ağu 2022 - 23:30

Mine Tugay Tekrardan Tir Tir Titretti! Yaşına Rağmen Bu Hali Herkesin Kalp Atışını +120 bpm’e Çıkarttı! “Ne Yapıyorsun Tugay?”

Mine Tugay, paylaştığı son fotoğraflarla sosyal medyanın 1 numaralı gündemi haline geldi. Son paylaştığı fotoğrafla Twitter, Instagram, Facebook ve birçok sosyal medya platformunda adı en çok konuşulan isim Tugay oldu.