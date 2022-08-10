10 Ağu 2022 - 23:30 Güncelleme: 10 Ağu 2022 - 23:38
Mine Tugay Tekrardan Tir Tir Titretti! Yaşına Rağmen Bu Hali Herkesin Kalp Atışını +120 bpm’e Çıkarttı! “Ne Yapıyorsun Tugay?”
Mine Tugay, paylaştığı son fotoğraflarla sosyal medyanın 1 numaralı gündemi haline geldi. Son paylaştığı fotoğrafla Twitter, Instagram, Facebook ve birçok sosyal medya platformunda adı en çok konuşulan isim Tugay oldu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta olan oyuncu Mine Tugay, sık sık günlük hayatından kesitler paylaşırken Instagram’da takipçi kitlesini git gide büyütmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.