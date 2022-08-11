11 Ağu 2022 - 09:27 Güncelleme: 11 Ağu 2022 - 09:32
Altın Fiyatları İçin Bomba Tarih Verildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! İslam Memiş Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… “Yok Artık!”
Altın fiyatları için bomba tarih verildi! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu! İslam Memiş’ten gelen son dakika açıklamaları herkese “Yok artık” dedirtti. FED toplantısının yapılmasının ardından altındaki feci yükseliş gözlerden kaçmamıştı. Yeniden şekillenen altın için son dakika kararı açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her geçen gün daha çok artış yaşayan altın, 11 Ağustos itibariyle minik bir düşme yaşadı! Altın almak isteyenler tarafından araştırma konusu olan altın, herkesin şok olacağı bir hale geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.