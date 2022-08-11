Altın Fiyatları İçin Bomba Tarih Verildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! İslam Memiş Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… “Yok Artık!”

Her geçen gün daha çok artış yaşayan altın, 11 Ağustos itibariyle minik bir düşme yaşadı! Altın almak isteyenler tarafından araştırma konusu olan altın, herkesin şok olacağı bir hale geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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