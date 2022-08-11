- 11 Ağu 2022 - 10:00 G: 11 Ağu 2022 - 10:03

Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 11 Ağustos 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Devam eden elektrik şebekesi altyapı çalışmaları ortaya çıkan elektrik kesintileri ile Ankaralıları meraklandırıyor. Ankaralıların merakını gidermek için konuyla ilgili duyurular yayınlayan Başkent EDAŞ, bugün için o beş ilçede yaşayan vatandaşları uyarıyor. Peki, 11 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 11 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

11 Ağu 2022 - 10:00 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Beypazarı İlçe Halk Kütüphanesi Hizmete Başladı... mask
Beypazarı İlçe Halk Kütüphanesi Hizmete Başladı...
Kahramankazan Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi Açıldı... mask
Kahramankazan Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi Açıldı...
Keçiören'de Üreten Kadınlar Pazarı... mask
Keçiören'de Üreten Kadınlar Pazarı...
Belediye Çalışanları İhtiyaç Sahipleri İçin Gönüllü Olarak Sebze Meyve Yetiştirdiler... mask
Belediye Çalışanları İhtiyaç Sahipleri İçin Gönüllü Olarak Sebze Meyve Yetiştirdiler...
Gölbaşı Belediyesi’nin Kalplere Dokunduğu Hilal Kart’ın Limiti Artırıldı... mask
Gölbaşı Belediyesi’nin Kalplere Dokunduğu Hilal Kart’ın Limiti Artırıldı...
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor... mask
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor...
Sincanlılara Başkan Murat Ercan’dan Aşure İkramı... mask
Sincanlılara Başkan Murat Ercan’dan Aşure İkramı...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Pursaklar’da... mask
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Pursaklar’da...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ATO’da mask
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ATO’da
Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef Fatma Nur İçin Acun Ilıcalı’dan Bomba Karar! “Ben Seninle Uğraşamam Evine Git!” Dedi, Uçak Biletine Kadar Aldı! Mehmet Şef Göbek Atıyor… mask
Masterchef Fatma Nur İçin Acun Ilıcalı’dan Bomba Karar! “Ben Seninle Uğraşamam Evine Git!” Dedi, Uçak Biletine Kadar Aldı! Mehmet Şef Göbek Atıyor…
Altın Fiyatları İçin Bomba Tarih Verildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! İslam Memiş Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… “Yok Artık!” mask
Altın Fiyatları İçin Bomba Tarih Verildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! İslam Memiş Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… “Yok Artık!”
Aleyna Tilki Annesi de Dahil Olmak Üzere Herkesin Kafasını Resmen Alev Alev Yaktı! Reklam Geliriyle Yapacağı Şeylere Kimse İnanamıyor “Bu Ne Kadar Para?” mask
Aleyna Tilki Annesi de Dahil Olmak Üzere Herkesin Kafasını Resmen Alev Alev Yaktı! Reklam Geliriyle Yapacağı Şeylere Kimse İnanamıyor “Bu Ne Kadar Para?”
Mine Tugay Tekrardan Tir Tir Titretti! Yaşına Rağmen Bu Hali Herkesin Kalp Atışını +120 bpm’e Çıkarttı! “Ne Yapıyorsun Tugay?” mask
Mine Tugay Tekrardan Tir Tir Titretti! Yaşına Rağmen Bu Hali Herkesin Kalp Atışını +120 bpm’e Çıkarttı! “Ne Yapıyorsun Tugay?”
Banu Parlak Türkiye’yi Aştı Dünya’yı Hayretler İçerisine Düşürdü! Tuvaletini Yaparken Paylaştığı Video Türkiye’yi Resmen Ateşler İçerisine Attı! mask
Banu Parlak Türkiye’yi Aştı Dünya’yı Hayretler İçerisine Düşürdü! Tuvaletini Yaparken Paylaştığı Video Türkiye’yi Resmen Ateşler İçerisine Attı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL