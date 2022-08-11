Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 11 Ağustos 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Devam eden elektrik şebekesi altyapı çalışmaları ortaya çıkan elektrik kesintileri ile Ankaralıları meraklandırıyor. Ankaralıların merakını gidermek için konuyla ilgili duyurular yayınlayan Başkent EDAŞ, bugün için o beş ilçede yaşayan vatandaşları uyarıyor. Peki, 11 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 11 Ağustos 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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