- 11 Ağu 2022 - 10:28 G: 11 Ağu 2022 - 10:49

Alişan Eşinden Öyle Bir Şey İstedi Ki... “Seni Beğenmiyorum” Deyince Olanlar Oldu! Önce Estetik, Sonra Dudak Uçuklatan Dekolteler Şimdiyse Bu...

Ünlü sanatçı Alişan ve eşi bir gün olsun ne magazin ne de sosyal medya gündeminden düşmüyor. Eşini beğenmediği iddia edilen Alişan, ”Seni beğenmiyorum” deyince olanlar oldu. Bu kez olmayacak bir şey istedi ama eşi Buse Varol evliliğini riske atmamak için kabul etti. Geçtiğimiz günlerde daracık elbiselerle şimdiyse yeni haliyle objektif karşısında poz verdi. Peki, Buse Varol ne yaptı?

Ünlü oyuncu Buse Varol hem güzelliği hem de son dönemde bir hayli aktif kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyordu. Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla deniz, kum, güneş tatili yapan ünlü çiftin arasında yine bir gerginlik olduğu konuşuluyor. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise yeniden Alişan’a cephe alınmasına neden oldu. Peki, bu iddia neydi?

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11 Ağu 2022 - 10:28 Ankara- Yaşam

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