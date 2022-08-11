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11 Ağu 2022 - 10:28

Alişan Eşinden Öyle Bir Şey İstedi Ki... “Seni Beğenmiyorum” Deyince Olanlar Oldu! Önce Estetik, Sonra Dudak Uçuklatan Dekolteler Şimdiyse Bu...

Ünlü sanatçı Alişan ve eşi bir gün olsun ne magazin ne de sosyal medya gündeminden düşmüyor. Eşini beğenmediği iddia edilen Alişan, ”Seni beğenmiyorum” deyince olanlar oldu. Bu kez olmayacak bir şey istedi ama eşi Buse Varol evliliğini riske atmamak için kabul etti. Geçtiğimiz günlerde daracık elbiselerle şimdiyse yeni haliyle objektif karşısında poz verdi. Peki, Buse Varol ne yaptı?