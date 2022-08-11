Alişan Eşinden Öyle Bir Şey İstedi Ki... “Seni Beğenmiyorum” Deyince Olanlar Oldu! Önce Estetik, Sonra Dudak Uçuklatan Dekolteler Şimdiyse Bu...
Ünlü sanatçı Alişan ve eşi bir gün olsun ne magazin ne de sosyal medya gündeminden düşmüyor. Eşini beğenmediği iddia edilen Alişan, ”Seni beğenmiyorum” deyince olanlar oldu. Bu kez olmayacak bir şey istedi ama eşi Buse Varol evliliğini riske atmamak için kabul etti. Geçtiğimiz günlerde daracık elbiselerle şimdiyse yeni haliyle objektif karşısında poz verdi. Peki, Buse Varol ne yaptı?
Ünlü oyuncu Buse Varol hem güzelliği hem de son dönemde bir hayli aktif kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyordu. Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla deniz, kum, güneş tatili yapan ünlü çiftin arasında yine bir gerginlik olduğu konuşuluyor. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise yeniden Alişan’a cephe alınmasına neden oldu. Peki, bu iddia neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.