Ankara Hafta Sonu Cem Adrian Heyecanı Yaşayacak! Ankara Cem Adrian Ücretsiz Konseri Nerede, Ne Zaman, Saat Kaçta?
Ankaralılar için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Şenlikleri ve Konserleri, başkentlilerin ücretsiz bir şekilde eğlenebilmesi için bir fırsat doğurdu. Birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya başlamış olan Ankara’da şimdilerde ise, Cem Adrian konserinin heyecanı yaşanmaya başladı! İşte Ankara'da gerçekleştirilecek olan konserin detayları...
Ankaralılar için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Şenlikleri ve Konserleri, başkentlilerin ücretsiz bir şekilde eğlenebilmesi için bir fırsat doğurdu. Birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya başlamış olan Ankara’da şimdilerde ise, Cem Adrian konserinin heyecanı yaşanmaya başladı! Peki, Ankara’da hafta sonu Cem Adrian mı var? Ankara Cem Adrian konseri ücretsiz mi? Ankara Cem Adrian ücretsiz konseri nerede, ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…
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11 Ağu 2022 - 10:55 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.