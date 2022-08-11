Ankara Hafta Sonu Cem Adrian Heyecanı Yaşayacak! Ankara Cem Adrian Ücretsiz Konseri Nerede, Ne Zaman, Saat Kaçta?

Ankaralılar için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Şenlikleri ve Konserleri, başkentlilerin ücretsiz bir şekilde eğlenebilmesi için bir fırsat doğurdu. Birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya başlamış olan Ankara’da şimdilerde ise, Cem Adrian konserinin heyecanı yaşanmaya başladı! Peki, Ankara’da hafta sonu Cem Adrian mı var? Ankara Cem Adrian konseri ücretsiz mi? Ankara Cem Adrian ücretsiz konseri nerede, ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...