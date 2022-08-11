- 11 Ağu 2022 - 10:55 G: 11 Ağu 2022 - 11:43

Survivor Ayşe’den Yürek Hoplatan Bornozlu Paylaşım! Duştan Çıktı Sırılsıklam... Görenler Hayrete Düştü! “Survivor Seni Bozdu!” Sosyal Medyayı Karıştıran O Poz...

TV8 ekranlarında Survivor aracılığıyla hayatımıza giren ve herkes tarafından oldukça sevilen genç yarışmacı Ayşe Yüksel sosyal medyayı sallayacak bir paylaşım yaptı. Kamera karşısına bornozuyla geçen güzel yarışmacıyı görenlerse tekrar tekrar dönüp baktı. Kimi takipçileri tarafından eleştiriler alan ve “Survivor seni bozdu önceden böyle değildin” sözlerine maruz kalan yarışmacının olay pozu haberimizin devamında.

Dünyanın en zorlu yarışması olarak nitelendirilen Survivor’da performansıyla herkesi hayrete düşüren yarışmacı Ayşe Yüksel, yarışmanın yayınlandığı dönemde bir türlü gündemden düşmemişti. Yakın zamanda da yine TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Masterchef’ten bir bağlantısı olduğu konuşulmuştu. Masterchef yarışmacılarından Sergen’le birlikte oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel Geçtiğimiz hafta da kötü bir kazaya karışmıştı. Her şey bir yana dursun, başarılı yarışmacı kamera karşısına bornozla geçince ortalık yangın yerine döndü. Peki, Yüksel nasıl bir paylaşım yaptı?

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11 Ağu 2022 - 10:55 Ankara- Yaşam

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