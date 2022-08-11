Survivor Ayşe’den Yürek Hoplatan Bornozlu Paylaşım! Duştan Çıktı Sırılsıklam... Görenler Hayrete Düştü! “Survivor Seni Bozdu!” Sosyal Medyayı Karıştıran O Poz...

Dünyanın en zorlu yarışması olarak nitelendirilen Survivor’da performansıyla herkesi hayrete düşüren yarışmacı Ayşe Yüksel, yarışmanın yayınlandığı dönemde bir türlü gündemden düşmemişti. Yakın zamanda da yine TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması Masterchef’ten bir bağlantısı olduğu konuşulmuştu. Masterchef yarışmacılarından Sergen’le birlikte oldukları iddia edilen Ayşe Yüksel Geçtiğimiz hafta da kötü bir kazaya karışmıştı. Her şey bir yana dursun, başarılı yarışmacı kamera karşısına bornozla geçince ortalık yangın yerine döndü. Peki, Yüksel nasıl bir paylaşım yaptı?

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