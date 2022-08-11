Gani Müjde’nin Eşi Belma Canciğer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Gani Müjde ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer
Hayat Bilgisi isimli dizinin Sevda Hocası olarak hafızalara kazınan Belma Canciğer, geçtiğimiz gün b ir paylaşım gerçekleştirdi. Gani müjde ile çok uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren Belma Canciğer’in paylaşımının ardından ünlü ismin yaşı bir hayli merak konusu oldu. Gençlere taş çıkartan görüntüsüyle Belma Canciğer ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Hayat Bilgisi isimli dizinin Sevda Hocası olarak hafızalara kazınan Belma Canciğer, geçtiğimiz gün b ir paylaşım gerçekleştirdi. Gani müjde ile çok uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren Belma Canciğer’in paylaşımının ardından ünlü ismin yaşı bir hayli merak konusu oldu. Gençlere taş çıkartan görüntüsüyle Belma Canciğer’in yaşını duyanlar, duyduğuna inanamadı! Peki, Gani Müjde’nin eşi Belma Canciğer kaç yaşında? Belma Canciğer kimdir, aslen nereli, şimdi ne yapıyor? Belma Canciğer hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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11 Ağu 2022 - 11:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.