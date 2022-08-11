Gani Müjde’nin Eşi Belma Canciğer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Gani Müjde ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer

Hayat Bilgisi isimli dizinin Sevda Hocası olarak hafızalara kazınan Belma Canciğer, geçtiğimiz gün b ir paylaşım gerçekleştirdi. Gani müjde ile çok uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren Belma Canciğer’in paylaşımının ardından ünlü ismin yaşı bir hayli merak konusu oldu. Gençlere taş çıkartan görüntüsüyle Belma Canciğer’in yaşını duyanlar, duyduğuna inanamadı! Peki, Gani Müjde’nin eşi Belma Canciğer kaç yaşında? Belma Canciğer kimdir, aslen nereli, şimdi ne yapıyor? Belma Canciğer hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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