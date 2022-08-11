Araç Sahiplerine Şok Haber! Motorine Zam Geldi! Daha Dün İndirim Gelmişti? Peki, Şaşırtan Motorin Zammı Ne Kadar? Akaryakıt Fiyatları Kaç TL? İşte 2022 Güncel İl İl Akaryakıt Fiyatları!

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Artan enflasyon ve kur değerleri nedeni ile hayat pahalılığı günden güne artarken yerli yabancı bütün ürünlerde fiyat artışları gözlemleniyor. Özellikle ithalatın söz konusu olduğu alanlardaki ürünlerin fiyatları %100’ü aşan zamlar ile yenilenirken bunlardan biri de akaryakıtlar oluyor. Ülkemizde kullanılan benzin, motorin ve LPG fiyatları günden güne zamlanırken son zamanlarda gelen indirimler araç sahiplerini sevindirirken flaş bir zam haberi de bugün geldi. İşte motorine getirilen zam ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

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