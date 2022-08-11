Araç Sahiplerine Şok Haber! Motorine Zam Geldi! Daha Dün İndirim Gelmişti? Peki, Şaşırtan Motorin Zammı Ne Kadar? Akaryakıt Fiyatları Kaç TL? İşte 2022 Güncel İl İl Akaryakıt Fiyatları!
Akaryakıt fiyatları son günlerde kullanıcılarını indirim haberleri ile sevindirse de, araç sahiplerini şoka uğratan haber geldi. Geçtiğimiz 10 Ağustos günü Motorine 1 TL indirim uygulanırken bugün (11 Ağustos) zam uygulandığı haberi geldi. İşte, görenleri şaşkına çeviren motorin zammı ile ilgili detaylar.
Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Artan enflasyon ve kur değerleri nedeni ile hayat pahalılığı günden güne artarken yerli yabancı bütün ürünlerde fiyat artışları gözlemleniyor. Özellikle ithalatın söz konusu olduğu alanlardaki ürünlerin fiyatları %100’ü aşan zamlar ile yenilenirken bunlardan biri de akaryakıtlar oluyor. Ülkemizde kullanılan benzin, motorin ve LPG fiyatları günden güne zamlanırken son zamanlarda gelen indirimler araç sahiplerini sevindirirken flaş bir zam haberi de bugün geldi. İşte motorine getirilen zam ile ilgili merak edilen tüm detaylar.
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11 Ağu 2022 - 11:32 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.