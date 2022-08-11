- 11 Ağu 2022 - 16:08

Masterchef Yarışmasında Cehennemi Yaşatan Bomba İfşa! Mehmet Şef Kara Kara Düşünmeye Başladı; Kadroya Giren 10. İsim Ortaya Çıktı! “Yok Artık!”

Masterchef yarışmasından milyonlara cehenneme yaşatacak yeni bir ifşa daha yayınlandı! Mehmet Şefin kara kara düşünmeye başladığına dair yorumlar yapılırken; kadroya giren 10. isim resmen ortaya çıktı! Binbir emekle ekranlara taşınan Masterchef yarışmasının yeniden ifşa edilmesi ise “Yok artık” dedirtti! Peki, Masterchef yarışmasına katılan 10. isim kim oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kilis tava yapan yarışmacılar arasından sadece 6 isim, ikinci tura çıkabilmişti. Şeflerin yarışmacılara verdiği ürünle en iyi yemeği çıkartmasını istemesinin ardından yarışmacılar canla başla savaş vermişti ama önlüğü alan son isim Yağız ve Tayfun arasından Tayfun olmuştu. Ana kadroda yerini alacak olan 10. isimse öyle bir şekilde ifşa edildi ki…

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11 Ağu 2022 - 16:08 Ankara- Yaşam

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