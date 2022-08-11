Masterchef Yarışmasında Cehennemi Yaşatan Bomba İfşa! Mehmet Şef Kara Kara Düşünmeye Başladı; Kadroya Giren 10. İsim Ortaya Çıktı! “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kilis tava yapan yarışmacılar arasından sadece 6 isim, ikinci tura çıkabilmişti. Şeflerin yarışmacılara verdiği ürünle en iyi yemeği çıkartmasını istemesinin ardından yarışmacılar canla başla savaş vermişti ama önlüğü alan son isim Yağız ve Tayfun arasından Tayfun olmuştu. Ana kadroda yerini alacak olan 10. isimse öyle bir şekilde ifşa edildi ki…

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