Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Boşanıyor Mu? Evi Terk Ettiği, “Yeter Be” Dediği Konuşuluyordu; Evcen Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Neler Oluyor?
Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen ikinci bebek heyecanı yaşamaya devam ederken, ilginç bir iddia ile gündem oldu. Boşanacakları iddia edilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin evleri ayırdığı öne sürülmüştü. Bugün konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti ile ilgili son detaylar haberimizde...
Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen ikinci bebek heyecanı yaşamaya devam ederken, ilginç bir iddia ile gündem oldu. Boşanacakları iddia edilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin evleri ayırdığı öne sürülmüştü. Bugün konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, bakın iddialara karşı neler dedi! Peki, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kavga mı etti? Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, boşanıyor mu? Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, boşanma iddialarına ne yanıt verdi? İşte, detaylar…
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11 Ağu 2022 - 16:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.