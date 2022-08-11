Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Boşanıyor Mu? Evi Terk Ettiği, “Yeter Be” Dediği Konuşuluyordu; Evcen Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Neler Oluyor?

Oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen ikinci bebek heyecanı yaşamaya devam ederken, ilginç bir iddia ile gündem oldu. Boşanacakları iddia edilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin evleri ayırdığı öne sürülmüştü. Bugün konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, bakın iddialara karşı neler dedi! Peki, Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kavga mı etti? Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, boşanıyor mu? Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, boşanma iddialarına ne yanıt verdi? İşte, detaylar…

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