Samsung, Xiaomi, Oppo Cep Telefonlarında Dev İndirim! Hepsi 4.000 TL Altın Düştü! İşte En Ucuz ve En Kaliteli 4.000 TL Altı 8 Cep Telefonu Özellikleri ve Fiyatları!

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler etkisini göstermeye devam ediyor. Enflasyon ve dolar kurlarının yükselişi nedeni ile giyimden gıdaya, akaryakıttan elektroniğe kadar pek çok alandaki binlerce ürünün fiyatı zamlanmaya devam ediyor. Bu ürünlerin başında ise cep telefonları gelmekte. Çoğunluğu ithal edilen bu ürünlerin ise ülkemizdeki en popüler markalarından başında Samsung, Xiaomi ve Oppo telefonlar gelmekte. Fiyatları oldukça artan bu ürünlerde ise vatandaşlar en ucuz ve en kalitelilerini araştırmakta. Bizler de Haberlerankara ekibi olarak bu markalardaki hem uygun hem de en kaliteli cep telefonlarını listeledik. İşte merak edilen o liste.

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