Samsung, Xiaomi, Oppo Cep Telefonlarında Dev İndirim! Hepsi 4.000 TL Altın Düştü! İşte En Ucuz ve En Kaliteli 4.000 TL Altı 8 Cep Telefonu Özellikleri ve Fiyatları!
Cep telefonu fiyatlarının hızla arttığı son günlerde, kullanıcılar en uygun fiyatlı ve en kaliteli cep telefonlarının hangilerini araştırırken bizler de sizler için bu listeyi derledik. İşte merak edilen o cep telefonu listesi.
Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler etkisini göstermeye devam ediyor. Enflasyon ve dolar kurlarının yükselişi nedeni ile giyimden gıdaya, akaryakıttan elektroniğe kadar pek çok alandaki binlerce ürünün fiyatı zamlanmaya devam ediyor. Bu ürünlerin başında ise cep telefonları gelmekte. Çoğunluğu ithal edilen bu ürünlerin ise ülkemizdeki en popüler markalarından başında Samsung, Xiaomi ve Oppo telefonlar gelmekte. Fiyatları oldukça artan bu ürünlerde ise vatandaşlar en ucuz ve en kalitelilerini araştırmakta. Bizler de Haberlerankara ekibi olarak bu markalardaki hem uygun hem de en kaliteli cep telefonlarını listeledik. İşte merak edilen o liste.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
11 Ağu 2022 - 16:09 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.