Mehmet Ali Erbil’in Kızı Göğüs Dekoltesine Boğdu! Koltuğa Uzanıp Minicik Elbisesiyle… “Yüzünden Çok Dikkat Çeken Bir Yerin Var!” Neler Oluyor?

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, oyunculuk kariyerine ara vermişti. Yasak Elma dizisinde yaklaşık 6 – 7 bölüm kalan Yasmin Erbil, diziden bir an da koparılmıştı. Şu sıralar hem projeleri inceleyen hem de deniz, kum, güneş tatil yapan Yasmin Erbil, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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