Mehmet Ali Erbil’in Kızı Göğüs Dekoltesine Boğdu! Koltuğa Uzanıp Minicik Elbisesiyle… “Yüzünden Çok Dikkat Çeken Bir Yerin Var!” Neler Oluyor?
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in dünya güzeli kızı Yasmin Erbil, göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı geçti! Koltuğa uzanarak bir paylaşımda bulunan Yasmin Erbil’in dekoltesine takipçileri ise “Yüzünden çok dikkat çeken bir yerin daha var” açıklamasında bulundu! İşte Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli pozları…
Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Canan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, oyunculuk kariyerine ara vermişti. Yasak Elma dizisinde yaklaşık 6 – 7 bölüm kalan Yasmin Erbil, diziden bir an da koparılmıştı. Şu sıralar hem projeleri inceleyen hem de deniz, kum, güneş tatil yapan Yasmin Erbil, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.