- 11 Ağu 2022 - 16:10

Duy Beni Dizisinin Ekim’i Hakkında Bomba Gerçek! O Dizide Rol Aldığı Ortaya Çıkınca Kimse İnanmak İstemedi! “Yok Artık!”

Star TV ekranları aracılığıyla yaz aylarında seyirci karşısına çıkmaya başlayan Duy Beni dizisinin en çok sevilen karakterlerinden biri de Ekim oldu. Ekim karakterine Duy Beni dizisi için hayat veren ünlü oyuncu Rabia Soytürk, şimdilerde ekranların fenomen isimlerinden biri oldu. İşte Rabia Soytürk ile ilgili son detaylar...

Star TV ekranları aracılığıyla yaz aylarında seyirci karşısına çıkmaya başlayan Duy Beni dizisinin en çok sevilen karakterlerinden biri de Ekim oldu. Ekim karakterine Duy Beni dizisi için hayat veren ünlü oyuncu Rabia Soytürk, şimdilerde ekranların fenomen isimlerinden biri oldu. Başarılı oyunculuk performansından dolayı magazin takipçilerinin yakın markaja aldığı Duy Beni dizisinin yıldızı Rabia Soytürk’ün rol aldığı eski dizileri ise, herkesi şaşırttı! Peki, Duy Beni dizisinin Ekim’i Rabia Soytürk, hangi dizilerde oynadı? Rabia Soytürk ne zamandır oyunculuk yapıyor, kaç dizide rol aldı? İşte, detaylar…

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11 Ağu 2022 - 16:10 - Magazin

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