- 11 Ağu 2022 - 16:10

Gönül Dağı Dizisinden Bomba Haber Geldi! Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Hazal Çağlar… Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu…

TRT1 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, üçüncü sezonu için sete girmeye başladı. Şimdilerde ne zaman ekranlara geleceğiyle seyircisini meraklandıran Gönül Dağı dizisinin resmi Twitter hesabından bir açıklama gerçekleştirildi. İşte o açıklama ve Gönül Dağı dizisinden son gelişmeler...

TRT1 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, üçüncü sezonu için sete girmeye başladı. Şimdilerde ne zaman ekranlara geleceğiyle seyircisini meraklandıran Gönül Dağı dizisinin resmi Twitter hesabından bir açıklama gerçekleştirildi. Açıklamada Gönül Dağı dizisinin yeni sezonunun ilk bölümü olan 66çbölüm konusu yer aldı. Peki, Gönül Dağı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı dizisinin 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisinin 66. bölüm konusu ne? İşte, detaylar…

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11 Ağu 2022 - 16:10 - Dizi Haberleri

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