Yasemince’nin İtilmiş ve Kakılmışı’nın Son Hali Beyin Yakıyor! “Ne Olmuş Size!” Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu… Kimse Tanıyamıyor!

Bir döneme damgasını vuran ve televizyon seyircisini adeta etkisi altına alan Yasemince isimli eğlence programında yer alan İtilmiş ve Kakılmış hikayesinin kahramanları İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Gerçek hayatta da evli olan İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın çifti, geçtiğimiz gün ii kızlarını da yanına alarak bir aile fotoğrafı çektirdi. İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın çiftinin son hallerini görenler, gözlerine inanamazken; özellikle İlyas İlbey’in değişimi dikkatlerden kaçmadı! Peki, İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın evli mi? İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın şimdi ne yapıyor? İtilmiş ve Kakılmış (İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın) son hali nasıl? İşte, detaylar…

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