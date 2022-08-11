Yasemince’nin İtilmiş ve Kakılmışı’nın Son Hali Beyin Yakıyor! “Ne Olmuş Size!” Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu… Kimse Tanıyamıyor!
Bir döneme damgasını vuran ve televizyon seyircisini adeta etkisi altına alan Yasemince isimli eğlence programında yer alan İtilmiş ve Kakılmış hikayesinin kahramanları İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Gerçek hayatta da evli olan İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın çifti, geçtiğimiz gün ii kızlarını da yanına alarak bir aile fotoğrafı çektirdi. İşte yıllara meydan okuyan o paylaşımın detayları...
Bir döneme damgasını vuran ve televizyon seyircisini adeta etkisi altına alan Yasemince isimli eğlence programında yer alan İtilmiş ve Kakılmış hikayesinin kahramanları İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Gerçek hayatta da evli olan İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın çifti, geçtiğimiz gün ii kızlarını da yanına alarak bir aile fotoğrafı çektirdi. İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın çiftinin son hallerini görenler, gözlerine inanamazken; özellikle İlyas İlbey’in değişimi dikkatlerden kaçmadı! Peki, İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın evli mi? İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın şimdi ne yapıyor? İtilmiş ve Kakılmış (İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın) son hali nasıl? İşte, detaylar…
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11 Ağu 2022 - 16:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.