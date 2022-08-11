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11 Ağu 2022 - 16:10

Esra Erol’dan Müge Anlı’ya “Kıyamet Kopartacak” Düğün Hediyesi! Müge Anlı Uykuyu Unuttu; İntikamı Çok Sert Oldu! Gelen Hediye Sonrasında…

“ATV Ekranlarının Kraliçesi” olarak bilinen iki isim Müge Anlı ve Esra Erol arasında yine birbirlerine girdiler! Esra Erol’un Müge Anlı’ya düğün hediyesi olarak “Kıyameti koparacak” bir hediye alması, herkesi şaşırttı! Müge Anlı’nın bu saatten sonra uykuyu unuttuğu ve tek hedefinin intikam olacağına dair yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Gelen hediye sonrasında neye uğradığını şaşıran Müge Anlı, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…