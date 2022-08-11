Esra Erol’dan Müge Anlı’ya “Kıyamet Kopartacak” Düğün Hediyesi! Müge Anlı Uykuyu Unuttu; İntikamı Çok Sert Oldu! Gelen Hediye Sonrasında…
“ATV Ekranlarının Kraliçesi” olarak bilinen iki isim Müge Anlı ve Esra Erol arasında yine birbirlerine girdiler! Esra Erol’un Müge Anlı’ya düğün hediyesi olarak “Kıyameti koparacak” bir hediye alması, herkesi şaşırttı! Müge Anlı’nın bu saatten sonra uykuyu unuttuğu ve tek hedefinin intikam olacağına dair yorumlar gündeme bomba gibi düştü. Gelen hediye sonrasında neye uğradığını şaşıran Müge Anlı, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Esra Erol, evlendirme programlarının yayından kaldırılmasının ardından ekranlara Müge Anlı ile Tatlı Sert formatında dönmüştü. Evlendirme programlarının yayınlandığı dönemde Müge Anlı’nın çok yakın arkadaşı olan Zuhal Topal ile Esra Erol birbirilerine girmişlerdi. İkili davalık olurken; Müge Anlı ise Zuhal Topal’ı desteklemiş, Esra Erol’un arkasında durmamıştı. Olayın buradan patlak verdiği düşünülürken; ikili aralarındaki soğuklukları yıkmak adına hamlelerde bulunuyorlardı ama Esra Erol’dan gelen son darbe ikilinin arasına kat kat duvarlar ördürdü!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.