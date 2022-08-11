Carrefoursa Market’ten Müjde! Sadece Carrefoursa Market’te Geçerli Carrefour Ürünlerinde Dev İndirim! Yumurta, Kaşar Peyniri, Yeşil Zeytinlerde Dev İndirim! Hepsi 14,50 TL, 26,75 TL, 29,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Kapıda Kuyruk Oluşacak!
Sahip olduğu yüzlerce ürüne getirdiği indirimler ile müşterilerinin gönlünde taht kuran Carrefoursa market, indirimlerine bir yenisini daha ekleyerek sadece Carrefour ürünlerinde indirime gitti. İşte merakla beklenen o indirimli ürünler.
Son zamanlarda ülkemizdeki hayat pahalılığın artması ile birlikte pek çok üründe yüksek zamlar görülmeye devam ediyor. Vatandaşların ise zamları en çok hissettiği yerlerden biri de market reyonları. Hemen hemen her ürüne erişmenin mümkün olduğu marketlerden biri de Carrefoursa. Sahip olduğu yüzlerce ürün ile müşterilerine geniş seçenek fırsatı sunan Carrefoursa market satışa sunduğu kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler ile ucuz alışveriş fırsatı yaratmaya devam ediyor. Carrefoursa market ardı arkası kesilmeyen kampanyalara ve indirimlere devam ediyor. Bu bağlamda kendi ürünleri olan Carrefour ürünlerinde de indirime giden Carrefoursa market yumurta, kaşar peyniri, yeşil zeytin ve un gibi birçok indirime gitti. İşte indirimler ile dolu o liste.
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11 Ağu 2022 - 16:11 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.