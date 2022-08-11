Eski Eşler Birbirlerine Girdiler! İhanet, Aldatma Falan Hikaye… Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç’tan Yeni Açıklamalar Arka Arkaya…

Bir süredir sosyal medya üzerinden atışmaya devam eden eski eşler şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur arasında bir sürtüşme daha yaşandı. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından bir paylaşım daha gerçekleştiren Merve Boluğur, yaptığı paylaşım ile adeta eski eşine nispet yaptı. Merve Boluğur’un o paylaşıma eklediği not ise, herkesi hayrete düşürdü. Peki, Merve Boluğur ne paylaştı? Merve Boluğur nasıl bir paylaşım yaptı? Merve Boluğur, Murat Dalkılıç’a nasıl bir göndermede bulundu? İşte, detaylar…

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