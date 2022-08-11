Eski Eşler Birbirlerine Girdiler! İhanet, Aldatma Falan Hikaye… Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç’tan Yeni Açıklamalar Arka Arkaya…
Bir süredir sosyal medya üzerinden atışmaya devam eden eski eşler şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur arasında bir sürtüşme daha yaşandı. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından bir paylaşım daha gerçekleştiren Merve Boluğur, yaptığı paylaşım ile adeta eski eşine nispet yaptı. İşte detaylar...
Bir süredir sosyal medya üzerinden atışmaya devam eden eski eşler şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur arasında bir sürtüşme daha yaşandı. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından bir paylaşım daha gerçekleştiren Merve Boluğur, yaptığı paylaşım ile adeta eski eşine nispet yaptı. Merve Boluğur’un o paylaşıma eklediği not ise, herkesi hayrete düşürdü. Peki, Merve Boluğur ne paylaştı? Merve Boluğur nasıl bir paylaşım yaptı? Merve Boluğur, Murat Dalkılıç’a nasıl bir göndermede bulundu? İşte, detaylar…
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11 Ağu 2022 - 16:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.