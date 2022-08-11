- 11 Ağu 2022 - 16:12

Show TV “Çukur 2” İçin İşlemlere Başladı! Üç Kuruş ve İçerde Dizisinden Sonra İmzalar Atıldı! Kadrodaki İsimler Yere Bakacak Yürek Yakacak!

Ay Yapım ile sık sık işler yapan Show TV ekranları, geçtiğimiz sezonlarda ekrana getirdiği İçerde isimli yapım ile çok sevilmiş ve reytingleri altüst etmişti. Ardından yine Ay Yapım imzası ile Çukur dizisini yayınlamaya başlayan Show TV, bu sezon ise, Üç Kuruş dizisini seyirci karşısına çıkardı. Geleneği bozmayan Ay Yapım'dan taze haberler haberimizde...

Ay Yapım ile sık sık işler yapan Show TV ekranları, geçtiğimiz sezonlarda ekrana getirdiği İçerde isimli yapım ile çok sevilmiş ve reytingleri altüst etmişti. Ardından yine Ay Yapım imzası ile Çukur dizisini yayınlamaya başlayan Show TV, bu sezon ise, Üç Kuruş dizisini seyirci karşısına çıkardı. Geleneği bozmayan Ay Yapım, yine alt kültüre odaklanan Aile isimli diziyi Show TV ekranlarından yayınlamak için hazırlıklarına başladı. Peki, Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Aile dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? İşte, Aile dizisi detaylar…

11 Ağu 2022 - 16:12 - Dizi Haberleri

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