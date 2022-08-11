Show TV “Çukur 2” İçin İşlemlere Başladı! Üç Kuruş ve İçerde Dizisinden Sonra İmzalar Atıldı! Kadrodaki İsimler Yere Bakacak Yürek Yakacak!
Ay Yapım ile sık sık işler yapan Show TV ekranları, geçtiğimiz sezonlarda ekrana getirdiği İçerde isimli yapım ile çok sevilmiş ve reytingleri altüst etmişti. Ardından yine Ay Yapım imzası ile Çukur dizisini yayınlamaya başlayan Show TV, bu sezon ise, Üç Kuruş dizisini seyirci karşısına çıkardı. Geleneği bozmayan Ay Yapım'dan taze haberler haberimizde...
Ay Yapım ile sık sık işler yapan Show TV ekranları, geçtiğimiz sezonlarda ekrana getirdiği İçerde isimli yapım ile çok sevilmiş ve reytingleri altüst etmişti. Ardından yine Ay Yapım imzası ile Çukur dizisini yayınlamaya başlayan Show TV, bu sezon ise, Üç Kuruş dizisini seyirci karşısına çıkardı. Geleneği bozmayan Ay Yapım, yine alt kültüre odaklanan Aile isimli diziyi Show TV ekranlarından yayınlamak için hazırlıklarına başladı. Peki, Aile dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Aile dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? İşte, Aile dizisi detaylar…
11 Ağu 2022 - 16:12 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.