- 11 Ağu 2022 - 16:12

Masterchef Mehmet Şef En Sonunda Duvarlara Kafasını Vuracak! Yarışmacının Kural İhlali Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! 1 Değil, 2 Değil…

Ana kadrosunu belirlemek üzere olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının dünkü bölümünde büyük bir hata yapan Vural’ı yarışmanın jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, affetmedi. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının neresi olduğunu yarışmacıya hatırlatan Mehmet Yalçınkaya, sert konuştu. İşte detaylar...

Ana kadrosunu belirlemek üzere olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının dünkü bölümünde büyük bir hata yapan Vural’ı yarışmanın jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, affetmedi. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının neresi olduğunu yarışmacıya hatırlatan Mehmet Yalçınkaya, sert konuştu! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışması jürisi Mehmet Yalçınkaya, Vural’a neden kızdı, ne dedi? İşte, detaylar…

11 Ağu 2022 - 16:12 - Masterchef Türkiye 2022

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Rağde Ali Beyat Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Rağde Ali Beyat Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı! mask
Masterchef Rağde Ali Beyat Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Rağde Ali Beyat Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı!
Masterchef Yarışmacısına Tepki Üzerine Tepki Geliyor! Lafı 12’den Vurdu… Büyük Kavgaya Hazır Olun; Saç Baş Kavga Edilecek! Fatma Nur Uçar kimdir? mask
Masterchef Yarışmacısına Tepki Üzerine Tepki Geliyor! Lafı 12’den Vurdu… Büyük Kavgaya Hazır Olun; Saç Baş Kavga Edilecek! Fatma Nur Uçar kimdir?
Acun Ilıcalı’dan Danilo Zanna’ya Skandal Uyarı! Flört Mlört İşlerinden Kıl Kapınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Güzel Yarışmacı Görünce Dayanamıyor!” mask
Acun Ilıcalı’dan Danilo Zanna’ya Skandal Uyarı! Flört Mlört İşlerinden Kıl Kapınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Güzel Yarışmacı Görünce Dayanamıyor!”
Masterchef Mehmet Şef’in Annesini Gören Donup Kalıyor! “Şefim Kendisini Doğurmuş!” Tek Bir Paylaşımla Sosyal Medyayı Zangır Zangır Salladı! mask
Masterchef Mehmet Şef’in Annesini Gören Donup Kalıyor! “Şefim Kendisini Doğurmuş!” Tek Bir Paylaşımla Sosyal Medyayı Zangır Zangır Salladı!
Masterchef Fatma Hakkında Şoktan Şoka Sokan Gerçek! Kadroya Girer Girmez Öyle Şeyler Açıklanmaya Başladı Ki, Ağızlar Açık Kalıyor… mask
Masterchef Fatma Hakkında Şoktan Şoka Sokan Gerçek! Kadroya Girer Girmez Öyle Şeyler Açıklanmaya Başladı Ki, Ağızlar Açık Kalıyor…
Masterchef Danilo Şef Restoranından Parayı Kırıyor! Sadece Makarna Yemek İsteseniz Bile… “Dükkana Ortak Mı Oluyoruz? Bunlar Nasıl Fiyatlar!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Masterchef Danilo Şef Restoranından Parayı Kırıyor! Sadece Makarna Yemek İsteseniz Bile… “Dükkana Ortak Mı Oluyoruz? Bunlar Nasıl Fiyatlar!” Tepkiler Arka Arkaya…
Masterchef Büşra Zambak Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Büşra Zambak Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Büşra Zambak Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Büşra Zambak Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Masterchef Mehmet Şef O İsmi 83 Milyonun Önünde… Bir Gram Acımadı; Laubali Halleri Yanına Kar Kalmadı… “Keşke Gelmeseydim Yarışmaya!” mask
Masterchef Mehmet Şef O İsmi 83 Milyonun Önünde… Bir Gram Acımadı; Laubali Halleri Yanına Kar Kalmadı… “Keşke Gelmeseydim Yarışmaya!”
Masterchef 2022 Yarışmacıları Bölüm Başı Para Alıyor Mu? Masterchef Ana Kadroya Giren Yarışmacılar Ne Kadar Kazanıyor? Masterchef Yarışmacıları Ne Kadar Maaş Alıyor? mask
Masterchef 2022 Yarışmacıları Bölüm Başı Para Alıyor Mu? Masterchef Ana Kadroya Giren Yarışmacılar Ne Kadar Kazanıyor? Masterchef Yarışmacıları Ne Kadar Maaş Alıyor?
Masterchef’te Bombalar Resmen Ardı Ardına Patladı! Nefesler Resmen Kesildi… Ana Kadroya Giren Kişi Kim Oldu? İşte Önlüğü Zaferle Kaldıran O İsim! mask
Masterchef’te Bombalar Resmen Ardı Ardına Patladı! Nefesler Resmen Kesildi… Ana Kadroya Giren Kişi Kim Oldu? İşte Önlüğü Zaferle Kaldıran O İsim!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kız Kardeş Türkan’ın Annesi Nesrin’i Artık Tanımak Mümkün Değil! Tam 50 Yaşında Ama… Fiziğini Görenlerin Dili Tutuluyor! “Yok Artık!” mask
Üç Kız Kardeş Türkan’ın Annesi Nesrin’i Artık Tanımak Mümkün Değil! Tam 50 Yaşında Ama… Fiziğini Görenlerin Dili Tutuluyor! “Yok Artık!”
Masterchef Mehmet Şef En Sonunda Duvarlara Kafasını Vuracak! Yarışmacının Kural İhlali Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! 1 Değil, 2 Değil… mask
Masterchef Mehmet Şef En Sonunda Duvarlara Kafasını Vuracak! Yarışmacının Kural İhlali Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! 1 Değil, 2 Değil…
Show TV “Çukur 2” İçin İşlemlere Başladı! Üç Kuruş ve İçerde Dizisinden Sonra İmzalar Atıldı! Kadrodaki İsimler Yere Bakacak Yürek Yakacak! mask
Show TV “Çukur 2” İçin İşlemlere Başladı! Üç Kuruş ve İçerde Dizisinden Sonra İmzalar Atıldı! Kadrodaki İsimler Yere Bakacak Yürek Yakacak!
Eski Eşler Birbirlerine Girdiler! İhanet, Aldatma Falan Hikaye… Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç’tan Yeni Açıklamalar Arka Arkaya… mask
Eski Eşler Birbirlerine Girdiler! İhanet, Aldatma Falan Hikaye… Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç’tan Yeni Açıklamalar Arka Arkaya…
Carrefoursa Market’ten Müjde! Sadece Carrefoursa Market’te Geçerli Carrefour Ürünlerinde Dev İndirim! Yumurta, Kaşar Peyniri, Yeşil Zeytinlerde Dev İndirim! Hepsi 14,50 TL, 26,75 TL, 29,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Kapıda Kuyruk Oluşacak! mask
Carrefoursa Market’ten Müjde! Sadece Carrefoursa Market’te Geçerli Carrefour Ürünlerinde Dev İndirim! Yumurta, Kaşar Peyniri, Yeşil Zeytinlerde Dev İndirim! Hepsi 14,50 TL, 26,75 TL, 29,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Kapıda Kuyruk Oluşacak!
Acun Ilıcalı’nın Kızından Şok Pozlar! Yanına Aldığı İsimle Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! “İki Dünya Güzeli…” mask
Acun Ilıcalı’nın Kızından Şok Pozlar! Yanına Aldığı İsimle Herkesi Şok İçerisinde Bıraktı! “İki Dünya Güzeli…”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL