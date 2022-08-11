Masterchef Mehmet Şef En Sonunda Duvarlara Kafasını Vuracak! Yarışmacının Kural İhlali Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! 1 Değil, 2 Değil…
Ana kadrosunu belirlemek üzere olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının dünkü bölümünde büyük bir hata yapan Vural’ı yarışmanın jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, affetmedi. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının neresi olduğunu yarışmacıya hatırlatan Mehmet Yalçınkaya, sert konuştu. İşte detaylar...
Ana kadrosunu belirlemek üzere olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının dünkü bölümünde büyük bir hata yapan Vural’ı yarışmanın jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, affetmedi. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının neresi olduğunu yarışmacıya hatırlatan Mehmet Yalçınkaya, sert konuştu! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışması jürisi Mehmet Yalçınkaya, Vural’a neden kızdı, ne dedi? İşte, detaylar…
11 Ağu 2022 - 16:12 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.