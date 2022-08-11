Masterchef Mehmet Şef En Sonunda Duvarlara Kafasını Vuracak! Yarışmacının Kural İhlali Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! 1 Değil, 2 Değil…

Ana kadrosunu belirlemek üzere olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının dünkü bölümünde büyük bir hata yapan Vural’ı yarışmanın jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, affetmedi. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının neresi olduğunu yarışmacıya hatırlatan Mehmet Yalçınkaya, sert konuştu! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışması jürisi Mehmet Yalçınkaya, Vural’a neden kızdı, ne dedi? İşte, detaylar…