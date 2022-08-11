- 11 Ağu 2022 - 16:10

Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten!

Ülkemizde en yaygın market zincirlerinden olan Migros sahip olduğu çeşitli ürünler ile müşterilerine olan hitabetini her geçen gün artırırken, yaptığı indirimler ile de beğenileri toplamaya devam ediyor. Bu bağlamda Migros yine müşterilerini düşünerek et ve sebze reyonunda fiyatları yarıya indirdi. İşte merakla takip edilen Migros indirimli ürünleri.

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler nedeni ile birçok üründe yaşanan fiyat artışları halkın kanayan yarası konumunda. Son zamanlarda market reyonlarına bakıldığında ürünlerin fiyatında gözle görülen %100’ü aşmış artışlar nedeni ile alışveriş yapmak güçleşirken vatandaşların yardımına ise Migros marketler yetişiyor. Son zamanlarda artan maliyetler nedeni ile fiyatları inanılmaz seviyelere gelen ürünlerden biri de tavuk ve kırmızı et fiyatları. Üreticilerin yaşadığı maliyet artışlarının birebir yansıtıldığı tavuk ve kırmızı et ürünleri alımı son yıllarda genele orana oldukça azalmış durumda. Ancak müşterilerinin bu problemi karşısında kayıtsız kalmayan Migros kırmızı et ve tavuk fiyatlarını yarıya indirdi. İşte Migros marketteki indirimli tavuk ve kırmızı et fiyatları.

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11 Ağu 2022 - 16:10 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Carrefoursa Market’ten Müjde! Sadece Carrefoursa Market’te Geçerli Carrefour Ürünlerinde Dev İndirim! Yumurta, Kaşar Peyniri, Yeşil Zeytinlerde Dev İndirim! Hepsi 14,50 TL, 26,75 TL, 29,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Kapıda Kuyruk Oluşacak! mask
Carrefoursa Market’ten Müjde! Sadece Carrefoursa Market’te Geçerli Carrefour Ürünlerinde Dev İndirim! Yumurta, Kaşar Peyniri, Yeşil Zeytinlerde Dev İndirim! Hepsi 14,50 TL, 26,75 TL, 29,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Kapıda Kuyruk Oluşacak!
A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak! mask
A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak!
MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür! mask
MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür!
ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor!
Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor! mask
Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor!
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor! mask
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor!
Bim Marketlerden Dev İndirim! Kaşar Peynirleri, Yoğurtlar, İç Çamaşırlarında Fiyatlar Düştü! 18,50 TL, 22,50 TL, 42,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Görenler Koşa Koşa Bim’e Gidiyor! mask
Bim Marketlerden Dev İndirim! Kaşar Peynirleri, Yoğurtlar, İç Çamaşırlarında Fiyatlar Düştü! 18,50 TL, 22,50 TL, 42,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Görenler Koşa Koşa Bim’e Gidiyor!
Şok Market’ten Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirim! Aşurelik Bakliyat ve Temizlik Ürün Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! mask
Şok Market’ten Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirim! Aşurelik Bakliyat ve Temizlik Ürün Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı!
A101’den Dev İndirim! Makarna, Salçası, Baharatlar ve Bakliyat Fiyatları Düştü! 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’ye Geriledi! İşte O Aktüel Ürünler... mask
A101’den Dev İndirim! Makarna, Salçası, Baharatlar ve Bakliyat Fiyatları Düştü! 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’ye Geriledi! İşte O Aktüel Ürünler...
Migros İndirim Bombasını Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jeli Fiyatları Düştü! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Satılıyor! mask
Migros İndirim Bombasını Patlattı! Dana Salam, Toz Deterjan, Havlu Kâğıt, Duş Jeli Fiyatları Düştü! 15,00 TL, 19,90 TL, 36,90 TL’den Satılıyor!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Carrefoursa Market’ten Müjde! Sadece Carrefoursa Market’te Geçerli Carrefour Ürünlerinde Dev İndirim! Yumurta, Kaşar Peyniri, Yeşil Zeytinlerde Dev İndirim! Hepsi 14,50 TL, 26,75 TL, 29,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Kapıda Kuyruk Oluşacak! mask
Carrefoursa Market’ten Müjde! Sadece Carrefoursa Market’te Geçerli Carrefour Ürünlerinde Dev İndirim! Yumurta, Kaşar Peyniri, Yeşil Zeytinlerde Dev İndirim! Hepsi 14,50 TL, 26,75 TL, 29,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Kapıda Kuyruk Oluşacak!
Samsung, Xiaomi, Oppo Cep Telefonlarında Dev İndirim! Hepsi 4.000 TL Altın Düştü! İşte En Ucuz ve En Kaliteli 4.000 TL Altı 8 Cep Telefonu Özellikleri ve Fiyatları! mask
Samsung, Xiaomi, Oppo Cep Telefonlarında Dev İndirim! Hepsi 4.000 TL Altın Düştü! İşte En Ucuz ve En Kaliteli 4.000 TL Altı 8 Cep Telefonu Özellikleri ve Fiyatları!
Migros Markette Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 48,50 TL, 39,06 TL, 129,95 Lira! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin… mask
Migros Markette Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 48,50 TL, 39,06 TL, 129,95 Lira! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin…
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Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten! mask
Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten!
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