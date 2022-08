Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten!

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler nedeni ile birçok üründe yaşanan fiyat artışları halkın kanayan yarası konumunda. Son zamanlarda market reyonlarına bakıldığında ürünlerin fiyatında gözle görülen %100’ü aşmış artışlar nedeni ile alışveriş yapmak güçleşirken vatandaşların yardımına ise Migros marketler yetişiyor. Son zamanlarda artan maliyetler nedeni ile fiyatları inanılmaz seviyelere gelen ürünlerden biri de tavuk ve kırmızı et fiyatları. Üreticilerin yaşadığı maliyet artışlarının birebir yansıtıldığı tavuk ve kırmızı et ürünleri alımı son yıllarda genele orana oldukça azalmış durumda. Ancak müşterilerinin bu problemi karşısında kayıtsız kalmayan Migros kırmızı et ve tavuk fiyatlarını yarıya indirdi. İşte Migros marketteki indirimli tavuk ve kırmızı et fiyatları.

