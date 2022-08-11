Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten!
Ülkemizde en yaygın market zincirlerinden olan Migros sahip olduğu çeşitli ürünler ile müşterilerine olan hitabetini her geçen gün artırırken, yaptığı indirimler ile de beğenileri toplamaya devam ediyor. Bu bağlamda Migros yine müşterilerini düşünerek et ve sebze reyonunda fiyatları yarıya indirdi. İşte merakla takip edilen Migros indirimli ürünleri.
Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler nedeni ile birçok üründe yaşanan fiyat artışları halkın kanayan yarası konumunda. Son zamanlarda market reyonlarına bakıldığında ürünlerin fiyatında gözle görülen %100’ü aşmış artışlar nedeni ile alışveriş yapmak güçleşirken vatandaşların yardımına ise Migros marketler yetişiyor. Son zamanlarda artan maliyetler nedeni ile fiyatları inanılmaz seviyelere gelen ürünlerden biri de tavuk ve kırmızı et fiyatları. Üreticilerin yaşadığı maliyet artışlarının birebir yansıtıldığı tavuk ve kırmızı et ürünleri alımı son yıllarda genele orana oldukça azalmış durumda. Ancak müşterilerinin bu problemi karşısında kayıtsız kalmayan Migros kırmızı et ve tavuk fiyatlarını yarıya indirdi. İşte Migros marketteki indirimli tavuk ve kırmızı et fiyatları.
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11 Ağu 2022 - 16:10 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.