Camdaki Kız Dizisinde Nalan El Değiştirdi! Burcu Biricik Yerine O İsimle Anlaştılar; Kanal D Cephesinde Bombalar Patlıyor! Seyirci Final İstese Yeri… 

Kanal D ekranlarındaki yerini iki sezondur OGM Pictures imzası ile alan Camdaki Kız dizisi, yeni sezon öncesinde birtakım değişikliklere gitmeye karar verdi. Kadrosuna yeni yeni isimler dahil etmeye hazırlanan Camdaki Kız dizisinin yeni karakterleri yavaş yavaş netleşmeye başlarken, dizinin kadrosuna dahil edilen bir isim herkesi şaşırttı. Çünkü, iddialara göre o isim, diziye Burcu Biricik’in yerine girdi! Peki, Burcu Biricik Camdaki Kız dizisinden çıkıyor mu? Camdaki Kız dizisinin yeni oyuncusu kim? Sıla Türkoğlu Camdaki Kız dizisine mi girdi? İşte, detaylar…