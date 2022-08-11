Petek Dinçöz’ün Müstakbel Eşi Yıllardır Hayatındaymış! Oğlu Gerçekleri Öğrenince Babasına Gitmek İstedi... Kaç Yıl Geçse de Aşkları Bitmedi! Oğlu Gerçekleri Öğrenince Babasına Gitmek İstedi! Eski Eşi Ne Dese Yeri...
Uzunca bir süre her yaptığıyla ve imza attığı her şarkısıyla ortalığı tozu dumana katan Petek Dinçöz gelin oldu gidiyor. Eski eşiyle boşanmasının ardında şimdiki nişanlısının olduğu iddiasıysa ortalığı yangın yerine çevirdi. Cici babasının yıllardır annesinin hayatında olduğunu öğrenen oğluysa, iddialara göre annesinin yüzünü bile görmek istemiyormuş. Peki, Petek Dinçöz bu konuya ilişkin ne söyledi?
Yılların sevilen sanatçısı, şarkılarıyla dilimize dolanan Petek Dinçöz hem sosyal medya hem de magazin gündemini sarsacak bir paylaşımda bulundu. Eski eşi Serkan Kodaloğlu’yla boşanmasının üzerinden çok az bir zaman geçtikten hemen sonra şarkıcının nişanlanması zaten dikkat çekmişti. Bir de bunun üzerine Petek Dinçöz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda nişanlısının yıllar önce hayatında olduğunu duyurunca ortalık mahşer yerine döndü. İddialar havada uçuştu...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.