Petek Dinçöz’ün Müstakbel Eşi Yıllardır Hayatındaymış! Oğlu Gerçekleri Öğrenince Babasına Gitmek İstedi... Kaç Yıl Geçse de Aşkları Bitmedi! Oğlu Gerçekleri Öğrenince Babasına Gitmek İstedi! Eski Eşi Ne Dese Yeri...

Yılların sevilen sanatçısı, şarkılarıyla dilimize dolanan Petek Dinçöz hem sosyal medya hem de magazin gündemini sarsacak bir paylaşımda bulundu. Eski eşi Serkan Kodaloğlu’yla boşanmasının üzerinden çok az bir zaman geçtikten hemen sonra şarkıcının nişanlanması zaten dikkat çekmişti. Bir de bunun üzerine Petek Dinçöz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda nişanlısının yıllar önce hayatında olduğunu duyurunca ortalık mahşer yerine döndü. İddialar havada uçuştu...

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