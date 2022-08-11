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11 Ağu 2022 - 21:12

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyen Şov! Düğmeleri Açtıkça Açtı, Göğüs Dekoltesiyle Nabızları Yükseltti! “Hiç Edep, Haya Kalmadı!” Milyonlar İkiye Bölündü…

Survivor yarışmasında büyük bir kitleye hitap eden Aleyna Kalaycıoğlu’ndan sütyen şov geldi! gömleğinin düğmelerini açtıkça açan Kalaycıoğlu, göğüs dekoltesiyle nabızların yükselmesine neden oldu. Hayranlarını ikiye bölen Aleyna Kalaycıoğlu’na hem “Çok güzelsin” denildi, hem de “Hiç edep, haya kalmadı” yorumları yapıldı! Yine fiziğini konuşturan bir güzel isim, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…