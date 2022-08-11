- 11 Ağu 2022 - 21:12

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyen Şov! Düğmeleri Açtıkça Açtı, Göğüs Dekoltesiyle Nabızları Yükseltti! “Hiç Edep, Haya Kalmadı!” Milyonlar İkiye Bölündü…

Survivor yarışmasında büyük bir kitleye hitap eden Aleyna Kalaycıoğlu’ndan sütyen şov geldi! gömleğinin düğmelerini açtıkça açan Kalaycıoğlu, göğüs dekoltesiyle nabızların yükselmesine neden oldu. Hayranlarını ikiye bölen Aleyna Kalaycıoğlu’na hem “Çok güzelsin” denildi, hem de “Hiç edep, haya kalmadı” yorumları yapıldı! Yine fiziğini konuşturan bir güzel isim, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, içten duruşu ve performansıyla gönüllerde şampiyon olmuştu. Survivor 2021 yarışmasından 4. olarak ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor yarışmasından sonra skandal bir değişime imzasını atmıştı. Burnunu ve çenesini yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu, bir de üzerine şarkı çıkararak kendisini ön plana çıkarmıştı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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11 Ağu 2022 - 21:12 - Yaşam

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