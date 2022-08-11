Masterchef Somer Şef Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Aynen Buradan Devam” Dedi, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Ağır Eleştiriler Sonrasında…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında yıllardır şef olarak bulunan Somer Sivrioğlu, gündeme kıyafetleriyle düşmüştü. Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’dan daha farklı giyinen Somer Sivrioğlu, sessizliğini bozunca olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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