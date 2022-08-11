11 Ağu 2022 - 21:12
Masterchef Somer Şef Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Aynen Buradan Devam” Dedi, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Ağır Eleştiriler Sonrasında…
Masterchef yarışmasının çok sevilen jürilerinden biri olan Somer Sivrioğlu, sessizliğini çok fena bozdu! “Aynen buradan devam” diyen Somer Sivrioğlu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ağır eleştiriler alan Somer Sivrioğlu, açtı ağzını yumdu gözünü!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında yıllardır şef olarak bulunan Somer Sivrioğlu, gündeme kıyafetleriyle düşmüştü. Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’dan daha farklı giyinen Somer Sivrioğlu, sessizliğini bozunca olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.