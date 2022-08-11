Seda Sayan Kocası İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Tam Tamına 37 Santim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Seda Bacım, Kendine Gel!”

Aile saadeti ve mutluluğuyla, parmakla gösterilen örnek çift Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, aşkın ne kadar güzel bir şey olduğunu paylaşımlarıyla gösteriyor. Evlendikten hemen sonra soluğu Paris’te alan Seda Sayan daha sonra eşiyle dünya ülkelerini tek tek gezmeye başlamıştı. Paris’ten hemen sonra Hollanda’ya giden çift, Yunanistan’da tatil yapmayı ihmal etmemişti. Yunanistan tatilinden sonra Bodrum’da birkaç gün daha tatil yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten en sonunda soluğu İsviçre’de almıştı. Tüm bunların arasında Seda Sayan’ın yaptığı şey resmen olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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