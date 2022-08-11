Seda Sayan Kocası İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Tam Tamına 37 Santim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! “Seda Bacım, Kendine Gel!”
Nisan ayından bu yana mutlu bir evlilik içerisinde olan Seda Sayan, kocası istedi diye öyle bir şey yaptı ki; böylesi daha önce ne duyuldu, ne görüldü! Hayranlarından arka arkaya uyarılar alan Seda Sayan’a “Seda Bacım kendine gel” yorumları yapıldı! Evlendikten sonra eskiyi unutan Seda Sayan, tam tamına 37 santimi…
Aile saadeti ve mutluluğuyla, parmakla gösterilen örnek çift Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, aşkın ne kadar güzel bir şey olduğunu paylaşımlarıyla gösteriyor. Evlendikten hemen sonra soluğu Paris’te alan Seda Sayan daha sonra eşiyle dünya ülkelerini tek tek gezmeye başlamıştı. Paris’ten hemen sonra Hollanda’ya giden çift, Yunanistan’da tatil yapmayı ihmal etmemişti. Yunanistan tatilinden sonra Bodrum’da birkaç gün daha tatil yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten en sonunda soluğu İsviçre’de almıştı. Tüm bunların arasında Seda Sayan’ın yaptığı şey resmen olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.