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11 Ağu 2022 - 21:17

Acun Ilıcalı Yatak Döşek Hasta; Bu Acıyı Kaldıramadı… Şeyma Subaşı’ndan Sonra İlaç Gibi Gelmişti; Son Durum Her Şeyi Açıkladı! “Milyon Liralık Hediyelerde Alsan…”

Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı, yatak döşek hasta yatmaya başladı! Yaşadığı son olayla birlikte vücudunun bu kadar acıyı kaldıramadığı gündeme bomba gibi düşen Acun Ilıcalı, herkesi şok içerisinde bıraktı. Şeyma Subaşı’yla boşandıktan sonra hayatı komple değişen Acun Ilıcalı’nın ilaç gibi gelen insanla yollarını ayırmak zorunda kalması herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…