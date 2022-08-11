Acun Ilıcalı Yatak Döşek Hasta; Bu Acıyı Kaldıramadı… Şeyma Subaşı’ndan Sonra İlaç Gibi Gelmişti; Son Durum Her Şeyi Açıkladı! “Milyon Liralık Hediyelerde Alsan…”
Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı, yatak döşek hasta yatmaya başladı! Yaşadığı son olayla birlikte vücudunun bu kadar acıyı kaldıramadığı gündeme bomba gibi düşen Acun Ilıcalı, herkesi şok içerisinde bıraktı. Şeyma Subaşı’yla boşandıktan sonra hayatı komple değişen Acun Ilıcalı’nın ilaç gibi gelen insanla yollarını ayırmak zorunda kalması herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şeyma Subaşı’ndan sonra Ayça Çağla Altunkaya’yla bir aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, aşkını her fırsatta dile getirmişti. Canından çok sevdiği isim Ayça Çağla Altunkaya’yla her davete katılan Acun Ilıcalı, bu kez milyonlara ters köşe yaptı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.