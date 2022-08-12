- 12 Ağu 2022 - 09:25 G: 12 Ağu 2022 - 09:29

Altın ve Dolar Tokat Gibi Çarpıyor! Yatırımcıya Kötü Haber Verildi; “Bu Millet Düğüne de Mi Gidemesin?” Artık Son Noktaya Gelindi…

Altın ve Dolar yatırımı yapanlara kötü haber verildi. Dip seviyelerden yükselerek arşa çıkan altın, kafalarda karışıklığa neden olmuştu. Yaz sezonunun açılması ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumcuya giden ama eli boş çıkan kişiler ise isyan ederek; “Bu millet düğüne de mi gitmesin! Bu fiyatlar ne böyle?” tepkisinde bulundu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Ukrayna ve Rusya savaşından hemen sonra dalgalı bir grafik çizen altın, özellikle geçtiğimiz aylarda 960 liraya kadar düşmüştü. FED kararından sonra altın bir anda tavan seviyeye gelmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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12 Ağu 2022 - 09:25 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altın Fiyatları İçin Bomba Tarih Verildi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! İslam Memiş Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki… “Yok Artık!”
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Altın Alacaklara ve Yatırımcısına Bomba Uyarı! Tarihler Verildi; Bu Saatten Sonra Alacak Olan Hiç Almasın… “Aman Dikkat Edin!” Denildi, Ortalık Yıkıldı!
Altın Fiyatları Resmen Piyasayı Yerle Bir Etti! Haftanın 2. Günü Böyle Bir Fiyat Yok, "Millet Düğünde Nasıl Altın Takacak?" Soruları Soruluyor! 9 Ağustos Altın Fiyatları mask
Altın Fiyatları Resmen Piyasayı Yerle Bir Etti! Haftanın 2. Günü Böyle Bir Fiyat Yok, "Millet Düğünde Nasıl Altın Takacak?" Soruları Soruluyor! 9 Ağustos Altın Fiyatları
Altın Fiyatları Çakılıp Kaldı; Dipleri Görmeye Başladı! Çeyrek ve Gram Altın Alacaklara Uyarılar Arka Arkaya Geliyor! Görenler Şok İçerisinde Kaldı… mask
Altın Fiyatları Çakılıp Kaldı; Dipleri Görmeye Başladı! Çeyrek ve Gram Altın Alacaklara Uyarılar Arka Arkaya Geliyor! Görenler Şok İçerisinde Kaldı…
Altın Fiyatları Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! Dolar Kuru Fırladı; Altın Fiyatları Dibe Çöktü! Uzmanlardan İlk Açıklamalar Peş Peşe! Eğer Altın Yatırımı Yapıyorsanız… mask
Altın Fiyatları Çarşıyı Pazarı Karıştırdı! Dolar Kuru Fırladı; Altın Fiyatları Dibe Çöktü! Uzmanlardan İlk Açıklamalar Peş Peşe! Eğer Altın Yatırımı Yapıyorsanız…
Altın Fiyatları Yatırımcıların Evine Ateş Düşürdü! Devrim Yaşandı; Bundan Sonra Bir Lira Bile Düşmeyecek! Uzmanlar Bile Şoktan Şoka Giriyor… mask
Altın Fiyatları Yatırımcıların Evine Ateş Düşürdü! Devrim Yaşandı; Bundan Sonra Bir Lira Bile Düşmeyecek! Uzmanlar Bile Şoktan Şoka Giriyor…
Altın Fiyatları Zirveye Oturdu! Dolar, Euro ve Sterlin Yatırımı Yapanlar Dikkat! Son Dakika Açıklaması Geldi; Hayalleriniz Hayal Olabilir! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Zirveye Oturdu! Dolar, Euro ve Sterlin Yatırımı Yapanlar Dikkat! Son Dakika Açıklaması Geldi; Hayalleriniz Hayal Olabilir! Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Resmen Zirvede! Son Bir Yılda Böyle Şey Hiç Yaşanmadı; Kuyumcuya Gidenler Şoktan Şoka Giriyor! “Pes!” mask
Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Resmen Zirvede! Son Bir Yılda Böyle Şey Hiç Yaşanmadı; Kuyumcuya Gidenler Şoktan Şoka Giriyor! “Pes!”
Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Yatırımcılar Şok İçerisinde! Artık Altını Sadece Ultra Zenginler Alabilecek; Yıl Sonu Tahminleri Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Sınırları Zorluyor; Yatırımcılar Şok İçerisinde! Artık Altını Sadece Ultra Zenginler Alabilecek; Yıl Sonu Tahminleri Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Kıyameti Kopardı! Dolar Kurundan Gelen Darbe Sonrasında Şimdide O… Yatırımcısı Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Kıyameti Kopardı! Dolar Kurundan Gelen Darbe Sonrasında Şimdide O… Yatırımcısı Kafasını Duvarlara Vuracak! Neler Oluyor?
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Altın ve Dolar Tokat Gibi Çarpıyor! Yatırımcıya Kötü Haber Verildi; “Bu Millet Düğüne de Mi Gidemesin?” Artık Son Noktaya Gelindi… mask
Altın ve Dolar Tokat Gibi Çarpıyor! Yatırımcıya Kötü Haber Verildi; “Bu Millet Düğüne de Mi Gidemesin?” Artık Son Noktaya Gelindi…
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