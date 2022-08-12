Altın ve Dolar Tokat Gibi Çarpıyor! Yatırımcıya Kötü Haber Verildi; “Bu Millet Düğüne de Mi Gidemesin?” Artık Son Noktaya Gelindi…
Altın ve Dolar yatırımı yapanlara kötü haber verildi. Dip seviyelerden yükselerek arşa çıkan altın, kafalarda karışıklığa neden olmuştu. Yaz sezonunun açılması ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumcuya giden ama eli boş çıkan kişiler ise isyan ederek; “Bu millet düğüne de mi gitmesin! Bu fiyatlar ne böyle?” tepkisinde bulundu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Ukrayna ve Rusya savaşından hemen sonra dalgalı bir grafik çizen altın, özellikle geçtiğimiz aylarda 960 liraya kadar düşmüştü. FED kararından sonra altın bir anda tavan seviyeye gelmişti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.