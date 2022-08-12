Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Ağu 2022 - 09:25

Altın ve Dolar Tokat Gibi Çarpıyor! Yatırımcıya Kötü Haber Verildi; “Bu Millet Düğüne de Mi Gidemesin?” Artık Son Noktaya Gelindi…

Altın ve Dolar yatırımı yapanlara kötü haber verildi. Dip seviyelerden yükselerek arşa çıkan altın, kafalarda karışıklığa neden olmuştu. Yaz sezonunun açılması ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumcuya giden ama eli boş çıkan kişiler ise isyan ederek; “Bu millet düğüne de mi gitmesin! Bu fiyatlar ne böyle?” tepkisinde bulundu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?