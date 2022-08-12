- 12 Ağu 2022 - 10:33 G: 12 Ağu 2022 - 10:37

Et ve Süt Kurumu Hafta Sonu Şok Etti! Yüzde 25 İndirim Devam Ediyor! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi! İşte 13-14 Ağustos Fiyat Listesi…

Bir süre önce sadece kendi mağazalarında değil, daha fazla vatandaşın uygun fiyattan sağlıklı bir şekilde et tüketimi için Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satışa başlayan Et ve Süt Kurumu’ndan iki müjde birden kaldı. Sadece tüketicinin değil, üreticinin de kazanacağı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Et ve Süt Kurumu, et ürünlerinde ise, indirime gittiğini açıkladı. İşte o indirimin detayları...

Bir süre önce sadece kendi mağazalarında değil, daha fazla vatandaşın uygun fiyattan sağlıklı bir şekilde et tüketimi için Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satışa başlayan Et ve Süt Kurumu’ndan iki müjde birden kaldı. Sadece tüketicinin değil, üreticinin de kazanacağı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Et ve Süt Kurumu, et ürünlerinde ise, indirime gittiğini açıkladı. Peki, Et ve Süt Kurumu güncel fiyatları ne kadar, kaç TL? Et ve Süt Kurumu kıyma, kuşbaşı et, sucuk fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Et ve Süt Kurumu 13-14 Ağustos fiyat listesi…

12 Ağu 2022 - 10:33 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
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Motorin ve Benzin Bu Geceden İtibaren Dev İndirim! Litre Fiyatları Tam Tamına Toplamda 2,90 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 12 Ağustos Fiyat Listesi!
Tarım Kredi Market 40 Üründe İndirim Kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Vermişti! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Et, Süt, Bakliyat Tam Tamına 40 Üründe İndirim Geliyor… mask
Tarım Kredi Market 40 Üründe İndirim Kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Vermişti! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Et, Süt, Bakliyat Tam Tamına 40 Üründe İndirim Geliyor…
Sağlık Çalışanlarına Ek Ödeme Resmi Gazetede! mask
Sağlık Çalışanlarına Ek Ödeme Resmi Gazetede!
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Migros Markette Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 48,50 TL, 39,06 TL, 129,95 Lira! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin…
Ankara Hafta Sonu Cem Adrian Heyecanı Yaşayacak! Ankara Cem Adrian Ücretsiz Konseri Nerede, Ne Zaman, Saat Kaçta? mask
Ankara Hafta Sonu Cem Adrian Heyecanı Yaşayacak! Ankara Cem Adrian Ücretsiz Konseri Nerede, Ne Zaman, Saat Kaçta?
Asgari Ücrete Bir Zam Daha! Tarihler Ortaya Çıktı; O Günden Sonra Milyonlar 6700 Lira Alacak! 5500 Liradan Sonra Devlet Düğmeye Bastı! mask
Asgari Ücrete Bir Zam Daha! Tarihler Ortaya Çıktı; O Günden Sonra Milyonlar 6700 Lira Alacak! 5500 Liradan Sonra Devlet Düğmeye Bastı!
Dar Gelirli Ailelere Müjde! 500 TL Ek Yardım! Ek Yardım Nedir? Ek Yardım Nasıl Alınır? Nereye Başvuru Yapılır? Ek Yardımdan Kimler Yararlanabilir? mask
Dar Gelirli Ailelere Müjde! 500 TL Ek Yardım! Ek Yardım Nedir? Ek Yardım Nasıl Alınır? Nereye Başvuru Yapılır? Ek Yardımdan Kimler Yararlanabilir?
MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür! mask
MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür!
A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak! mask
A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak!
ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor!
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Et ve Süt Kurumu Hafta Sonu Şok Etti! Yüzde 25 İndirim Devam Ediyor! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi! İşte 13-14 Ağustos Fiyat Listesi… mask
Et ve Süt Kurumu Hafta Sonu Şok Etti! Yüzde 25 İndirim Devam Ediyor! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi! İşte 13-14 Ağustos Fiyat Listesi…
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Motorin ve Benzin Bu Geceden İtibaren Dev İndirim! Litre Fiyatları Tam Tamına Toplamda 2,90 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 12 Ağustos Fiyat Listesi!
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