Et ve Süt Kurumu Hafta Sonu Şok Etti! Yüzde 25 İndirim Devam Ediyor! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi! İşte 13-14 Ağustos Fiyat Listesi…

Bir süre önce sadece kendi mağazalarında değil, daha fazla vatandaşın uygun fiyattan sağlıklı bir şekilde et tüketimi için Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satışa başlayan Et ve Süt Kurumu’ndan iki müjde birden kaldı. Sadece tüketicinin değil, üreticinin de kazanacağı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Et ve Süt Kurumu, et ürünlerinde ise, indirime gittiğini açıkladı. Peki, Et ve Süt Kurumu güncel fiyatları ne kadar, kaç TL? Et ve Süt Kurumu kıyma, kuşbaşı et, sucuk fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Et ve Süt Kurumu 13-14 Ağustos fiyat listesi…