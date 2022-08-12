Hande Erçel Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle Ateşleri Çağırdı! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Fizik Desen Var! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Patlıyor! Neler Oluyor?

Kerem Bürsin’le yaşamış olduğu aşkın sonunda Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, çok kısa bir birliktelik yaşamıştı. Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel’i Tuğçe Açıkgöz’le aldattığına dair iddialar gündeme gelince Hande Erçel, “Kaan sadece arkadaşımdı, hep arkadaşım kalacak” açıklamasında bulunmuştu. Arkadaş olarak kalacaklarını itiraf etmesine rağmen birkaç hafta sonra Yıldırım’ı takipten çıkaran Erçel, aralarında bir bağın kalmadığını göstermişti. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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