- 12 Ağu 2022 - 10:36 G: 12 Ağu 2022 - 10:51

Hande Erçel Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle Ateşleri Çağırdı! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Fizik Desen Var! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Patlıyor! Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Hande Erçel, üzerine yapışan kıyafetiyle akılları başlardan aldı götürdü! “Analar neler doğuruyor be” yorumlarını alan Hande Erçel, resmen milyonlara “Fizik desen var” dedirtti! “Ateşli” yorumları arka arkaya alıp patlatan Erçel, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kerem Bürsin’le yaşamış olduğu aşkın sonunda Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, çok kısa bir birliktelik yaşamıştı. Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel’i Tuğçe Açıkgöz’le aldattığına dair iddialar gündeme gelince Hande Erçel, “Kaan sadece arkadaşımdı, hep arkadaşım kalacak” açıklamasında bulunmuştu. Arkadaş olarak kalacaklarını itiraf etmesine rağmen birkaç hafta sonra Yıldırım’ı takipten çıkaran Erçel, aralarında bir bağın kalmadığını göstermişti. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Ağu 2022 - 10:36 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Tayfun Genç Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Tayfun Genç Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Tayfun Genç Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Tayfun Genç Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor Nisa’dan El Kol Titreten “Evlilik” Açıklaması! Ogeday’ın Nisa’nın Babasından Kızını İstediği Konuşuluyordu; Tek Bir Görsel Ortalığı Karıştı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan El Kol Titreten “Evlilik” Açıklaması! Ogeday’ın Nisa’nın Babasından Kızını İstediği Konuşuluyordu; Tek Bir Görsel Ortalığı Karıştı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında “İllallah” Ettiren Kavga! Ortalığı Karıştırdı, Hiçbir Şey Yapmamış Gibi Köşeye Çekildi! Mehmet Şef İkili Ayırana Kadar Fenalık Geçirdi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında “İllallah” Ettiren Kavga! Ortalığı Karıştırdı, Hiçbir Şey Yapmamış Gibi Köşeye Çekildi! Mehmet Şef İkili Ayırana Kadar Fenalık Geçirdi! Neler Oluyor?
Gani Müjde’nin Eşi Belma Canciğer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Gani Müjde ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer mask
Gani Müjde’nin Eşi Belma Canciğer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Gani Müjde ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer
Masterchef Rağde Ali Beyat Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Rağde Ali Beyat Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı! mask
Masterchef Rağde Ali Beyat Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Rağde Ali Beyat Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı!
Mazhar Alanson’nun Eşi Biricik Suden Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı!  Mazhar Alanson ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır... mask
Mazhar Alanson’nun Eşi Biricik Suden Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı!  Mazhar Alanson ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır...
Doya Doya Moda Yarışmacısı Yağmur Güven Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Yağmur Güven Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Yağmur Güven Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Yağmur Güven Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Yasemince’nin İtilmiş ve Kakılmışı’nın Son Hali Beyin Yakıyor! “Ne Olmuş Size!” Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu… Kimse Tanıyamıyor! mask
Yasemince’nin İtilmiş ve Kakılmışı’nın Son Hali Beyin Yakıyor! “Ne Olmuş Size!” Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu… Kimse Tanıyamıyor!
Duy Beni Dizisinin Ekim’i Hakkında Bomba Gerçek! O Dizide Rol Aldığı Ortaya Çıkınca Kimse İnanmak İstemedi! “Yok Artık!” mask
Duy Beni Dizisinin Ekim’i Hakkında Bomba Gerçek! O Dizide Rol Aldığı Ortaya Çıkınca Kimse İnanmak İstemedi! “Yok Artık!”
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… Sosyal Medya Onları Konuşuyor; Bunun Bir Tık Üstü Yok! Neler Oluyor? mask
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… Sosyal Medya Onları Konuşuyor; Bunun Bir Tık Üstü Yok! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarım Kredi Market 40 Üründe İndirim Kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Vermişti! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Et, Süt, Bakliyat Tam Tamına 40 Üründe İndirim Geliyor… mask
Tarım Kredi Market 40 Üründe İndirim Kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Vermişti! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Et, Süt, Bakliyat Tam Tamına 40 Üründe İndirim Geliyor…
Konuşmayıp Her Şeye Trip Atan Burçlar Hangisidir? İşte Sinir ve Moral Bozan O Burçlar… mask
Konuşmayıp Her Şeye Trip Atan Burçlar Hangisidir? İşte Sinir ve Moral Bozan O Burçlar…
Masterchef Tayfun Genç Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Tayfun Genç Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Tayfun Genç Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Tayfun Genç Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Et ve Süt Kurumu Hafta Sonu Şok Etti! Yüzde 25 İndirim Devam Ediyor! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi! İşte 13-14 Ağustos Fiyat Listesi… mask
Et ve Süt Kurumu Hafta Sonu Şok Etti! Yüzde 25 İndirim Devam Ediyor! Kuzu But, Kuzu Kol, Pirzola, Gerdan, Kaburga Et Fiyatları Düştü! 67 TL, 75 T, 94 TL'ye Geriledi! İşte 13-14 Ağustos Fiyat Listesi…
Motorin ve Benzin Bu Geceden İtibaren Dev İndirim! Litre Fiyatları Tam Tamına Toplamda 2,90 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 12 Ağustos Fiyat Listesi! mask
Motorin ve Benzin Bu Geceden İtibaren Dev İndirim! Litre Fiyatları Tam Tamına Toplamda 2,90 TL Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 12 Ağustos Fiyat Listesi!
Survivor Nisa’dan El Kol Titreten “Evlilik” Açıklaması! Ogeday’ın Nisa’nın Babasından Kızını İstediği Konuşuluyordu; Tek Bir Görsel Ortalığı Karıştı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan El Kol Titreten “Evlilik” Açıklaması! Ogeday’ın Nisa’nın Babasından Kızını İstediği Konuşuluyordu; Tek Bir Görsel Ortalığı Karıştı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL