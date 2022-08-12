Hande Erçel Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle Ateşleri Çağırdı! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Fizik Desen Var! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Patlıyor! Neler Oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Hande Erçel, üzerine yapışan kıyafetiyle akılları başlardan aldı götürdü! “Analar neler doğuruyor be” yorumlarını alan Hande Erçel, resmen milyonlara “Fizik desen var” dedirtti! “Ateşli” yorumları arka arkaya alıp patlatan Erçel, sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kerem Bürsin’le yaşamış olduğu aşkın sonunda Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, çok kısa bir birliktelik yaşamıştı. Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel’i Tuğçe Açıkgöz’le aldattığına dair iddialar gündeme gelince Hande Erçel, “Kaan sadece arkadaşımdı, hep arkadaşım kalacak” açıklamasında bulunmuştu. Arkadaş olarak kalacaklarını itiraf etmesine rağmen birkaç hafta sonra Yıldırım’ı takipten çıkaran Erçel, aralarında bir bağın kalmadığını göstermişti. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.