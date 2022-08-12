Alişan’ın Eşi Havuz Paylaşımı Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Görenlerin Kalbi Dayanmıyor; Baştan Aşağı Kusursuzluk! “Alişan’ın Haberi Var Mı O Şorttan!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, yine gündeme bomba gibi düştü! Havuzun başında bomba pozlar veren Buse Varol’un mini şortlu ve çekici halleri ise yürekleri hop indirdi hop kaldırdı! Baştan aşağı kusursuz olduğunu kanıtlayan Buse Varol’un bu hallerine kalpler resmen dayanmadı! İşte milyonlara “Alişan’ın haberi var mı o şortun boyundan” dedirten paylaşım…
Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi dizilerle anılan Alişan’ın eşi Buse Varol, dizinin adını hiçbir şekilde paylaşmamıştı. 3 yıl sonra setlere dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan Buse Varol, dizisi için bölgesel incelme işlemlerine başlamış ve 50 santimden fazla incelmişti. 40 bedenden 34 bedene kadar düşen Buse Varol, yeni görüntüsüyle şok etkisi yaratmıştı. Güzel oyuncu Buse Varol’un fiziğini kanıtladığı bir paylaşımda bulunması ortalığı alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.