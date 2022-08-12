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12 Ağu 2022 - 10:57

Alişan’ın Eşi Havuz Paylaşımı Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Görenlerin Kalbi Dayanmıyor; Baştan Aşağı Kusursuzluk! “Alişan’ın Haberi Var Mı O Şorttan!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, yine gündeme bomba gibi düştü! Havuzun başında bomba pozlar veren Buse Varol’un mini şortlu ve çekici halleri ise yürekleri hop indirdi hop kaldırdı! Baştan aşağı kusursuz olduğunu kanıtlayan Buse Varol’un bu hallerine kalpler resmen dayanmadı! İşte milyonlara “Alişan’ın haberi var mı o şortun boyundan” dedirten paylaşım…