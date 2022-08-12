Yeni sezon hazırlıklarını bir bir tamamlamaya başlamış olan ekranlar, komediden drama pek çok türde yeni dizilerini seyirci karşısına çıkarmak için geri sayıma geçti. O yapımlardan biri olan O Kız dizisi, yeni sezonda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken; dizinin yayınlanan ilk fragmanı televizyon izleyicisini bir hayli etkiledi. Özellikle de O Kız dizisinin konusu, şimdiden seyirciyi kendisine çekmeyi başardı! Peki, O Kız dizisi hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? O Kız dizisi nerede çekiliyor? İşte O Kız dizisinin konusu ve oyuncuları…

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