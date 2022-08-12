- 12 Ağu 2022 - 11:21 G: 12 Ağu 2022 - 11:26

Müge Anlı’nın Annesini Görenler Hayran Kaldı! O Pozlar İlk Kez Yayınlandı! Annesine Olan Benzerliğiyle Şok Etti! Meğer...

Geçtiğimiz günlerde kardeşi Mert Efe Anlı’ya olan benzerliği ile gündemlere gelen araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın bu kez annesi ortaya çıktı. Annesi Ayten Sevinç ile olan fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı hayranları bir kez daha benzerlik tartışması içerisine girdi. İşte Müge Anlı ve annesi ile ilgili detaylar...

Geçtiğimiz günlerde kardeşi Mert Efe Anlı’ya olan benzerliği ile gündemlere gelen araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın bu kez annesi ortaya çıktı. Annesi Ayten Sevinç ile olan fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı hayranları bir kez daha benzerlik tartışması içerisine girdi. Peki, Müge Anlı’nın annesi kim, adı ne? Müge Anlı’nın annesi Ayten Sevinç kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? İşte, detaylar…

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12 Ağu 2022 - 11:21 - Müge Anlı Haberleri

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