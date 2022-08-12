Müge Anlı’nın Annesini Görenler Hayran Kaldı! O Pozlar İlk Kez Yayınlandı! Annesine Olan Benzerliğiyle Şok Etti! Meğer...
Geçtiğimiz günlerde kardeşi Mert Efe Anlı’ya olan benzerliği ile gündemlere gelen araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın bu kez annesi ortaya çıktı. Annesi Ayten Sevinç ile olan fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı hayranları bir kez daha benzerlik tartışması içerisine girdi. İşte Müge Anlı ve annesi ile ilgili detaylar...
Geçtiğimiz günlerde kardeşi Mert Efe Anlı’ya olan benzerliği ile gündemlere gelen araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın bu kez annesi ortaya çıktı. Annesi Ayten Sevinç ile olan fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı hayranları bir kez daha benzerlik tartışması içerisine girdi. Peki, Müge Anlı’nın annesi kim, adı ne? Müge Anlı’nın annesi Ayten Sevinç kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? İşte, detaylar…
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12 Ağu 2022 - 11:21 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.