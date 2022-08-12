Çılgın Dondurmacı’da Dans Eden Mini Elbiseli Kız Mehmet Dinç’in Başını Döndürüp, Tansiyonunu Düşürdü! İlk Kez Paylaşıldı! Çılgın Dondurmacı’nın O Halleri Milyonları Şoka Soktu…
Antalya’da dondurmacı olarak ünlenen Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç, geçtiğimiz gün herkesin alışık olduğu videolarına bir yenisini daha ekledi. Müşterilerinden biriyle daha dans videosu çeken Çılgın Dondurmacı, kadın müşterisinin giydiği o kıyafet ile resmen sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...
Antalya’da dondurmacı olarak ünlenen Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç, geçtiğimiz gün herkesin alışık olduğu videolarına bir yenisini daha ekledi. Müşterilerinden biriyle daha dans videosu çeken Çılgın Dondurmacı, kadın müşterisinin giydiği o kıyafet ile resmen sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarının o video için yaptığı yorumlar ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Çılgın Dondurmacı ne paylaştı? Mehmet Dinç nasıl bir paylaşım yaptı? Sosyal medya kullanıcıları neden Çılgın Dondurmacı’nın paylaşımına tepki gösterdi? İşte, detaylar…
12 Ağu 2022 - 11:25 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.