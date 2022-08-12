- 12 Ağu 2022 - 11:25 G: 12 Ağu 2022 - 11:30

Çılgın Dondurmacı’da Dans Eden Mini Elbiseli Kız Mehmet Dinç’in Başını Döndürüp, Tansiyonunu Düşürdü! İlk Kez Paylaşıldı! Çılgın Dondurmacı’nın O Halleri Milyonları Şoka Soktu…

Antalya’da dondurmacı olarak ünlenen Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç, geçtiğimiz gün herkesin alışık olduğu videolarına bir yenisini daha ekledi. Müşterilerinden biriyle daha dans videosu çeken Çılgın Dondurmacı, kadın müşterisinin giydiği o kıyafet ile resmen sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Antalya’da dondurmacı olarak ünlenen Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç, geçtiğimiz gün herkesin alışık olduğu videolarına bir yenisini daha ekledi. Müşterilerinden biriyle daha dans videosu çeken Çılgın Dondurmacı, kadın müşterisinin giydiği o kıyafet ile resmen sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarının o video için yaptığı yorumlar ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Çılgın Dondurmacı ne paylaştı? Mehmet Dinç nasıl bir paylaşım yaptı? Sosyal medya kullanıcıları neden Çılgın Dondurmacı’nın paylaşımına tepki gösterdi? İşte, detaylar…

12 Ağu 2022 - 11:25 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Havuz Paylaşımı Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Görenlerin Kalbi Dayanmıyor; Baştan Aşağı Kusursuzluk! “Alişan’ın Haberi Var Mı O Şorttan!” mask
Alişan’ın Eşi Havuz Paylaşımı Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Görenlerin Kalbi Dayanmıyor; Baştan Aşağı Kusursuzluk! “Alişan’ın Haberi Var Mı O Şorttan!”
Masterchef Tayfun Genç Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Tayfun Genç Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Tayfun Genç Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Tayfun Genç Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Hande Erçel Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle Ateşleri Çağırdı! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Fizik Desen Var! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Patlıyor! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle Ateşleri Çağırdı! “Analar Neler Doğuruyor Be!” Fizik Desen Var! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Patlıyor! Neler Oluyor?
Survivor Nisa’dan El Kol Titreten “Evlilik” Açıklaması! Ogeday’ın Nisa’nın Babasından Kızını İstediği Konuşuluyordu; Tek Bir Görsel Ortalığı Karıştı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan El Kol Titreten “Evlilik” Açıklaması! Ogeday’ın Nisa’nın Babasından Kızını İstediği Konuşuluyordu; Tek Bir Görsel Ortalığı Karıştı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında “İllallah” Ettiren Kavga! Ortalığı Karıştırdı, Hiçbir Şey Yapmamış Gibi Köşeye Çekildi! Mehmet Şef İkili Ayırana Kadar Fenalık Geçirdi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında “İllallah” Ettiren Kavga! Ortalığı Karıştırdı, Hiçbir Şey Yapmamış Gibi Köşeye Çekildi! Mehmet Şef İkili Ayırana Kadar Fenalık Geçirdi! Neler Oluyor?
Gani Müjde’nin Eşi Belma Canciğer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Gani Müjde ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer mask
Gani Müjde’nin Eşi Belma Canciğer Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Gani Müjde ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer
Masterchef Rağde Ali Beyat Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Rağde Ali Beyat Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı! mask
Masterchef Rağde Ali Beyat Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Rağde Ali Beyat Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı!
Mazhar Alanson’nun Eşi Biricik Suden Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı!  Mazhar Alanson ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır... mask
Mazhar Alanson’nun Eşi Biricik Suden Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı!  Mazhar Alanson ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer 4 Yıldır...
Doya Doya Moda Yarışmacısı Yağmur Güven Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Yağmur Güven Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Yağmur Güven Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Yağmur Güven Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Yasemince’nin İtilmiş ve Kakılmışı’nın Son Hali Beyin Yakıyor! “Ne Olmuş Size!” Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu… Kimse Tanıyamıyor! mask
Yasemince’nin İtilmiş ve Kakılmışı’nın Son Hali Beyin Yakıyor! “Ne Olmuş Size!” Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu… Kimse Tanıyamıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çılgın Dondurmacı’da Dans Eden Mini Elbiseli Kız Mehmet Dinç’in Başını Döndürüp, Tansiyonunu Düşürdü! İlk Kez Paylaşıldı! Çılgın Dondurmacı’nın O Halleri Milyonları Şoka Soktu… mask
Çılgın Dondurmacı’da Dans Eden Mini Elbiseli Kız Mehmet Dinç’in Başını Döndürüp, Tansiyonunu Düşürdü! İlk Kez Paylaşıldı! Çılgın Dondurmacı’nın O Halleri Milyonları Şoka Soktu…
Müge Anlı’nın Annesini Görenler Hayran Kaldı! O Pozlar İlk Kez Yayınlandı! Annesine Olan Benzerliğiyle Şok Etti! Meğer... mask
Müge Anlı’nın Annesini Görenler Hayran Kaldı! O Pozlar İlk Kez Yayınlandı! Annesine Olan Benzerliğiyle Şok Etti! Meğer...
Alişan’ın Eşi Havuz Paylaşımı Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Görenlerin Kalbi Dayanmıyor; Baştan Aşağı Kusursuzluk! “Alişan’ın Haberi Var Mı O Şorttan!” mask
Alişan’ın Eşi Havuz Paylaşımı Yürekleri Hop İndirdi Hop Kaldırdı! Görenlerin Kalbi Dayanmıyor; Baştan Aşağı Kusursuzluk! “Alişan’ın Haberi Var Mı O Şorttan!”
O Kız Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? O Kız Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte O Kız Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
O Kız Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? O Kız Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte O Kız Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
Tarım Kredi Market 40 Üründe İndirim Kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Vermişti! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Et, Süt, Bakliyat Tam Tamına 40 Üründe İndirim Geliyor… mask
Tarım Kredi Market 40 Üründe İndirim Kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Vermişti! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Et, Süt, Bakliyat Tam Tamına 40 Üründe İndirim Geliyor…
Konuşmayıp Her Şeye Trip Atan Burçlar Hangisidir? İşte Sinir ve Moral Bozan O Burçlar… mask
Konuşmayıp Her Şeye Trip Atan Burçlar Hangisidir? İşte Sinir ve Moral Bozan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL