Heyecanlı bir sezon finali ile seyircisine veda ettiği için merak ile beklenilen ve yeni sezonu iple çekilen Yargı dizisinin yeni sezon tarihi netleşti. Bu sezon pek çok soruya cevap verecek olan Yargı dizisinin oyuncularının sete gireceği tarih daha önce açıklanmıştı. Bu tarihin ortaya çıkmasının ardından Yargı dizisinin ekranlara geri döneceği tarih de ifşa oldu! Peki, Yargı dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yargı dizisi 2022 yeni sezon ne zaman başlayacak? Yargı dizisi yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte, detaylar…

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