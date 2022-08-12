- 12 Ağu 2022 - 11:46

ŞOK Market’ten Müjde! Televizyon, Su Sebili ve Beyaz Eşyalar ’da Dev İndirim! Şok 13 Ağustos Aktüelinde Yok Yok! İşte İndirim Dolu Şok 13 Ağustos Aktüeli!

Yaptığı indirimler ile milyonlarca vatandaşın sevgilisi haline gelen Şok market, dev kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Onlarca üründe yaptığı indirimler ile çok satmaya devam eden Şok market 13 Ağustos Aktüelini yayınladı. İşte merak edilen Şok market 13 Ağustos Aktüeli.

Son zamanlarda market reyonlarındaki ürünlerde gerçekleşen zamlar vatandaşların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Market reyonlarında satılan teknolojik ve gıda ürünlerinin fiyatları ise günden güne artmaya devam ediyor. Bu konuda ise sahip olduğu ürünlerde yaptığı indirimler ile Şok market popülerlik kazanıyor. Özellikle teknolojik ve beyaz eşya indirimleri ile müşterilerinin gönlünde taht kuran Şok market ise yeni aktüelini yayınladı. İşte birçok indirimi içerisinde bulunduran Şok 13 Ağustos aktüeli.

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12 Ağu 2022 - 11:46 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
ŞOK Market’ten Müjde! Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya İndi! Sıvı Sabunlar, Çamaşır Suları, Saç Bakım Kremleri 24,95 TL, 34,95 TL, 38,95 TL’den Satışa Sunuluyor!
Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor! mask
Carrefoursa Market’ten Büyük Temel Gıda İndirimi! Ayçiçek Yağları, Unlar, Çaylar, Makarnalar, Salçalar 20,95 TL 25,30 TL, 31,41 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Fiyatlar Görenlerin Ağzını Açık Bırakıyor!
MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür! mask
MİGROS Market’ten Gönülleri Fethedecek Hareket! Ayçiçek Yağları, Sucuklar ve Temizlik Ürünlerinde Bomba İndirim! Hepsi 15,92 TL, 57,90 TL, 99,50 TL! Bu Fiyatlar Tansiyon Düşürür!
A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak! mask
A101’den Büyük Fırsat! Beyaz Peynir, Salam, Sosis Fiyatları Yarıya İndir! Onlarca Ürün Yok Pahasına Satılıyor! A101 12 Ağustos Aktüeli Yine Reyonları Boşalttıracak!
Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten! mask
Migros Market Büyük Bombayı Patlattı! Et, Tavuk, Sosis, Sebze Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Herkes Et ve Tavuk Yiyebilecek! Hepsi 24,75 TL, 28,90 TL, 37,90 TL’den Satışa Sunuluyor! Bu Pazar Mangallık Malzemeler Migros Marketten!
Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Yumurta, Kaşar Peyniri, Yeşil Zeytin Fiyatları Düştü! Hepsi 14,50 TL, 26,75 TL, 29,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Kapıda Kuyruk Oluşacak! mask
Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Yumurta, Kaşar Peyniri, Yeşil Zeytin Fiyatları Düştü! Hepsi 14,50 TL, 26,75 TL, 29,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Kapıda Kuyruk Oluşacak!
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor! mask
Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Soluğu A101’de Alıyor! Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Süzme Peynir Fiyatlarında Bomba İndirim!16,95 TL, 16,50 TL, 28,25 TL’den Satılıyor!
Bim Marketlerden Dev İndirim! Kaşar Peynirleri, Yoğurtlar, İç Çamaşırlarında Fiyatlar Düştü! 18,50 TL, 22,50 TL, 42,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Görenler Koşa Koşa Bim’e Gidiyor! mask
Bim Marketlerden Dev İndirim! Kaşar Peynirleri, Yoğurtlar, İç Çamaşırlarında Fiyatlar Düştü! 18,50 TL, 22,50 TL, 42,50 TL’den Satışa Sunuluyor! Görenler Koşa Koşa Bim’e Gidiyor!
Şok Market’ten Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirim! Aşurelik Bakliyat ve Temizlik Ürün Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı! mask
Şok Market’ten Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirim! Aşurelik Bakliyat ve Temizlik Ürün Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı!
A101’den Dev İndirim! Makarna, Salçası, Baharatlar ve Bakliyat Fiyatları Düştü! 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’ye Geriledi! İşte O Aktüel Ürünler... mask
A101’den Dev İndirim! Makarna, Salçası, Baharatlar ve Bakliyat Fiyatları Düştü! 4,80 TL, 16,25 TL, 19,95 TL’ye Geriledi! İşte O Aktüel Ürünler...
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