ŞOK Market’ten Müjde! Televizyon, Su Sebili ve Beyaz Eşyalar ’da Dev İndirim! Şok 13 Ağustos Aktüelinde Yok Yok! İşte İndirim Dolu Şok 13 Ağustos Aktüeli!
Yaptığı indirimler ile milyonlarca vatandaşın sevgilisi haline gelen Şok market, dev kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Onlarca üründe yaptığı indirimler ile çok satmaya devam eden Şok market 13 Ağustos Aktüelini yayınladı. İşte merak edilen Şok market 13 Ağustos Aktüeli.
Son zamanlarda market reyonlarındaki ürünlerde gerçekleşen zamlar vatandaşların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Market reyonlarında satılan teknolojik ve gıda ürünlerinin fiyatları ise günden güne artmaya devam ediyor. Bu konuda ise sahip olduğu ürünlerde yaptığı indirimler ile Şok market popülerlik kazanıyor. Özellikle teknolojik ve beyaz eşya indirimleri ile müşterilerinin gönlünde taht kuran Şok market ise yeni aktüelini yayınladı. İşte birçok indirimi içerisinde bulunduran Şok 13 Ağustos aktüeli.
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12 Ağu 2022 - 11:46 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.