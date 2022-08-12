ŞOK Market’ten Müjde! Televizyon, Su Sebili ve Beyaz Eşyalar ’da Dev İndirim! Şok 13 Ağustos Aktüelinde Yok Yok! İşte İndirim Dolu Şok 13 Ağustos Aktüeli!

Son zamanlarda market reyonlarındaki ürünlerde gerçekleşen zamlar vatandaşların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Market reyonlarında satılan teknolojik ve gıda ürünlerinin fiyatları ise günden güne artmaya devam ediyor. Bu konuda ise sahip olduğu ürünlerde yaptığı indirimler ile Şok market popülerlik kazanıyor. Özellikle teknolojik ve beyaz eşya indirimleri ile müşterilerinin gönlünde taht kuran Şok market ise yeni aktüelini yayınladı. İşte birçok indirimi içerisinde bulunduran Şok 13 Ağustos aktüeli.

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