- 12 Ağu 2022 - 11:27 G: 12 Ağu 2022 - 11:47

Survivor Yarışmasında Can Ciğerlerdi; Çıktılar Kanlı Bıçaklı Oldular! Birbirlerinin Sırtlarından Öyle Bir Hançerlediler Ki… “Perşembenin Gelişi Çarşambadan Belli!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor bitti ama yankıları sürüyor. Survivor yarışmasında can ciğer olan iki isim yarışmadan çıktıktan sonra resmen kanlı bıçaklı oldular! Birbirlerinin sırtlarından hançeri vuran isimlere sosyal medya kullanıcıları ise “Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olur” yorumlarında bulundular! Peki, Survivor yarışmasında iki yakın arkadaş nasıl birbirine düştü?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasının finalinde Nisa Bölükbaşı kupayı kaldıran isim olmuştu. Final, Survivor tarihinin en çok konuşulanları arasında yerini alırken; bomba bir kavga koptu. Survivor yarışmasında can ciğer olup, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen isimlerin birbirine girmesi herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilenler…

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12 Ağu 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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