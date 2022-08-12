Duy Beni Dizisi Kökten Bitti; Yayından Kaldırılıyor! Yapımcının Eli Kolu Bağlandı, O Sahneden Sonra Toplanır Yanı Kalmadı! Önce Taciz, Şimdiyse Bu…

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Feride Çetin gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gençlik dizisi olarak ekranlara gelen Duy Beni dizisindeki bazı sahneler seyircilerin çılgına dönmesine neden oluyordu. Yayınlanan son bölümde yaşananlar ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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