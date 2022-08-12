Duy Beni Dizisi Kökten Bitti; Yayından Kaldırılıyor! Yapımcının Eli Kolu Bağlandı, O Sahneden Sonra Toplanır Yanı Kalmadı! Önce Taciz, Şimdiyse Bu…
STAR TV ekranlarının fenomen dizisi Duy Beni için karar verildi. Şiddet ve taciz sahneleriyle akılları, beyinleri yakan, tepki üzerine tepki toplayan Duy Beni dizisi, yolun sonuna resmen geldi. Yapımcının elinin kolunun bağlanması şok etkisi yaratırken, o sahneden sonra resmen dizinin toplanır bir yanı kalmadı! Önce tacizin ekranlara getirildiği Duy Beni dizisinde, şimdiyse bu bomba olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan ve Feride Çetin gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gençlik dizisi olarak ekranlara gelen Duy Beni dizisindeki bazı sahneler seyircilerin çılgına dönmesine neden oluyordu. Yayınlanan son bölümde yaşananlar ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.