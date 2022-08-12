A101 Market’ten Müjde! PlayStation 5, iPadlar, AirPodslar, Oppo Cep Telefonları Resmen Yok Fiyatın Satılıyor! İşte A101’deki İnanılmaz Teknoloji Ürünü İndirimleri!

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler nedeni ile yaşamımızda söz konusu olan pek çok ürünün etiket fiyatları hayli yükselmiş durumda. Günden güne daha da çok zamlanan bu ürünlerin başında gıda ve teknoloji ürünleri gelmekte. Gıda ürünleri artan maliyetler nedeni ile yükselirken teknoloji ürünleri ise ithal edilmeleri nedeni ile yüksek kurlar sebebiyle zamlanmakta. A101 market ise yükselen fiyatlara inat müşterilerini düşünerek bu ürünlerde indirime gittiğini açıkladı. İşte A101 marketlerdeki dev teknolojik ürün indirimleri.

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