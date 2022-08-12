A101 Market’ten Müjde! PlayStation 5, iPadlar, AirPodslar, Oppo Cep Telefonları Resmen Yok Fiyatın Satılıyor! İşte A101’deki İnanılmaz Teknoloji Ürünü İndirimleri!
Seçkin ürünleri ve yaygın mağaza ağı ile ülkemizin en önemli market zincirlerinden biri olan A101 yaptığı inanılmaz indirimlere bir yenisini daha ekledi ve en popüler teknoloji ürünlerinde indirime gitti. İşte A101’deki inanılmaz teknoloji ürünü indirimleri.
Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler nedeni ile yaşamımızda söz konusu olan pek çok ürünün etiket fiyatları hayli yükselmiş durumda. Günden güne daha da çok zamlanan bu ürünlerin başında gıda ve teknoloji ürünleri gelmekte. Gıda ürünleri artan maliyetler nedeni ile yükselirken teknoloji ürünleri ise ithal edilmeleri nedeni ile yüksek kurlar sebebiyle zamlanmakta. A101 market ise yükselen fiyatlara inat müşterilerini düşünerek bu ürünlerde indirime gittiğini açıkladı. İşte A101 marketlerdeki dev teknolojik ürün indirimleri.
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12 Ağu 2022 - 12:40 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.