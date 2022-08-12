- 12 Ağu 2022 - 12:49 G: 12 Ağu 2022 - 13:03

Buse Varol ve Alişan’ın Arası Bozuk Mu? Varol’un Tek Bir Hamlesi Ortalığı Ayağa Kaldırdı; Kaynana ve Elti Kavgasından Sonra Bombalar Patladı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un eşi Alişan’la arasının bozuk olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! Varol’un tek bir hamlesi herkese her şeyi gösterirken; ortalıkta ayağa kalktı! Kaynana ve elti krizi yaşayan Buse Varol, Alişan’a tavrını koyunca boşanma iddiaları yeniden yükseldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Evlendikten sonra ekranlarda uzun bir süre yer almayan Buse Varol, yeniden dizi setleri için çalışmalara başlamıştı. Tam tamına 3 yıl sonra sevenlerine ekranlardan “Merhaba” diyecek olan Buse Varol, sevenlerini havalara uçurmuştu. Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin eşi Türkan’a, Gönül Dağı dizisinde Taner’in eşine hayat vereceği konuşulan Buse Varol, dizisi hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Yaşanan tek bir olaysa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Ağu 2022 - 12:49 Ankara- Yaşam

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