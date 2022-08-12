Buse Varol ve Alişan’ın Arası Bozuk Mu? Varol’un Tek Bir Hamlesi Ortalığı Ayağa Kaldırdı; Kaynana ve Elti Kavgasından Sonra Bombalar Patladı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un eşi Alişan’la arasının bozuk olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! Varol’un tek bir hamlesi herkese her şeyi gösterirken; ortalıkta ayağa kalktı! Kaynana ve elti krizi yaşayan Buse Varol, Alişan’a tavrını koyunca boşanma iddiaları yeniden yükseldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Evlendikten sonra ekranlarda uzun bir süre yer almayan Buse Varol, yeniden dizi setleri için çalışmalara başlamıştı. Tam tamına 3 yıl sonra sevenlerine ekranlardan “Merhaba” diyecek olan Buse Varol, sevenlerini havalara uçurmuştu. Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin eşi Türkan’a, Gönül Dağı dizisinde Taner’in eşine hayat vereceği konuşulan Buse Varol, dizisi hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Yaşanan tek bir olaysa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.