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12 Ağu 2022 - 12:49

Buse Varol ve Alişan’ın Arası Bozuk Mu? Varol’un Tek Bir Hamlesi Ortalığı Ayağa Kaldırdı; Kaynana ve Elti Kavgasından Sonra Bombalar Patladı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un eşi Alişan’la arasının bozuk olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! Varol’un tek bir hamlesi herkese her şeyi gösterirken; ortalıkta ayağa kalktı! Kaynana ve elti krizi yaşayan Buse Varol, Alişan’a tavrını koyunca boşanma iddiaları yeniden yükseldi! İşte merak edilen tüm detaylar…