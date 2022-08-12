Melisa Döngel Göbeğine Kadar İnen Dekoltesiyle Vücut Şov Yaptı! “Şu Hallerini Hande Erçel Görmesin!” Fizik, Boy, Pos, Endam… Say Say Bitmez!
En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan dünya güzeli oyuncu Melisa Döngel, tatil pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü. Göbeğine kadar inen dekolteli bir mayo giyen Döngel’e “Aman bu hallerini Hande Erçel görmesin” yorumlarını yaptılar! Boyuyla, posuyla, endamıyla tek bir bakışıyla yürekleri ağızlara getiren Melisa Döngel, nefesleri kesti! İşte Melisa Döngel’den gelen mayolu pozlar…
Geçtiğimiz günlerde estetik üzerine estetik yaptıran Melisa Döngel’in yeni hali Seda Sayan’a benzetilmişti. Dudaklarında, çenesinde ve alnında estetik olduğu görülen güzel oyuncu, tüm takipçileriyle yeni halini paylaşmıştı. Özellikle zaten dolgun olan dudaklarına dolgu yaptıran Melisa Döngel, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Şimdilerde yakın arkadaşlarıyla tatilde olan Melisa Döngel bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.