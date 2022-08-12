Melisa Döngel Göbeğine Kadar İnen Dekoltesiyle Vücut Şov Yaptı! “Şu Hallerini Hande Erçel Görmesin!” Fizik, Boy, Pos, Endam… Say Say Bitmez!

Geçtiğimiz günlerde estetik üzerine estetik yaptıran Melisa Döngel’in yeni hali Seda Sayan’a benzetilmişti. Dudaklarında, çenesinde ve alnında estetik olduğu görülen güzel oyuncu, tüm takipçileriyle yeni halini paylaşmıştı. Özellikle zaten dolgun olan dudaklarına dolgu yaptıran Melisa Döngel, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Şimdilerde yakın arkadaşlarıyla tatilde olan Melisa Döngel bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!