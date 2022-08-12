- 12 Ağu 2022 - 21:13 G: 12 Ağu 2022 - 21:14

Çağatay Ulusoy Bunları Duyarsa Yıkılacak! Canından Çok Sevdiği İsim Öyle Bir Şey Dedi Ki… Ölümlerden Dönmesi Yalan Oldu!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dijital yayın platformlarından yayınlanan dizilerde rol almaya başlamıştı. Bu sene ekranlara döneceği öğrenilen Çağatay Ulusoy, yeni dizisi için sete girmeye de başladı. Çağatay Ulusoy’un sette başına gelen bir kazaya dair ilk açıklama ise, ünlü oyuncunun sevgilisi Duygu Sarışın’dan geldi. İşte Çağatay Ulusoy ile ilgili detaylar...

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, dijital yayın platformlarından yayınlanan dizilerde rol almaya başlamıştı. Bu sene ekranlara döneceği öğrenilen Çağatay Ulusoy, yeni dizisi için sete girmeye de başladı. Çağatay Ulusoy’un sette başına gelen bir kazaya dair ilk açıklama ise, ünlü oyuncunun sevgilisi Duygu Sarışın’dan geldi. Peki, Çağatay Ulusoy kaza mı geçirdi? Çağatay Ulusoy ne kazası geçirdi, sağlık durumu iyi mi? Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy’un geçirdiği kaza ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

12 Ağu 2022 - 21:13 - Magazin

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